Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? Galatasaray hangi torbada yer alıyor?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşecek. Temsilcilerimiz, her torbadan belirlenen bir takımı sahasında ağırlarken, diğer takımla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Böylece iki ekip de lig aşamasında toplam 8 mücadele oynayacak.

36 takımın yer alacağı lig aşamasında şu ana kadar 32 ekip yerini garantilerken, son 4 takım play-off turu rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun final karşılaşması ise İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Devler Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçları 8-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ise kura çekiminin ardından kesinlik kazanacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri: