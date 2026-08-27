Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? Galatasaray hangi torbada yer alıyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi kura heyecanı yaklaşırken Galatasaray'ın lig aşamasında karşılaşabileceği takımlar da netleşti. Devler Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılıların hangi torbada yer alacağı ve Avrupa'nın dev kulüpleriyle eşleşme ihtimali futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri, kura sistemi, torba dağılımı ve Fenerbahçe ile aynı organizasyonda yer almaları durumunda oluşabilecek ihtimaller merak ediliyor. İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi Galatasaray'la ilgili tüm detaylar...
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi macerasında rakipleri belli olmaya hazırlanıyor. Lig aşamasında mücadele edecek sarı-kırmızılı ekibin Avrupa’nın önemli kulüpleriyle karşılaşma ihtimali bulunurken, kura öncesinde gözler temsilcimizin yer alacağı torbaya ve eşleşebileceği takımlara çevrildi. Yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın yol haritası kura çekimiyle şekillenecek. Sarı-kırmızılıların hangi takımlarla karşılaşabileceği, kaçıncı torbada bulunacağı, olası rakipleri ve Fenerbahçe ile aynı organizasyonda yer alma ihtimali futbolseverlerin merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kura sürecine ilişkin tüm ayrıntılar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura heyecanı 27 Ağustos bugün yaşanacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda mücadele edecek 36 takımın rakipleri, Monako'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.
Yeni format kapsamında ekipler UEFA katsayılarına göre dört farklı torbaya ayrılırken, her takımın lig aşamasında karşılaşacağı 8 rakip kura sonucunda belirlenecek. Devler Ligi'ne doğrudan katılım sağlayan Galatasaray ile play-off turunu geçerek adını lig aşamasına yazdıran Fenerbahçe'nin de rakipleri netleşecek.
TSİ 19.00'da başlayacak kura çekimi sonrası sarı-kırmızılıların ve sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki yol haritası belli olacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşecek. Temsilcilerimiz, her torbadan belirlenen bir takımı sahasında ağırlarken, diğer takımla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Böylece iki ekip de lig aşamasında toplam 8 mücadele oynayacak.
36 takımın yer alacağı lig aşamasında şu ana kadar 32 ekip yerini garantilerken, son 4 takım play-off turu rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun final karşılaşması ise İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
Devler Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçları 8-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ise kura çekiminin ardından kesinlik kazanacak.
İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:
1. TORBA
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2. TORBA
Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis
3. TORBA
Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
Fenerbahçe
Bodo Glimt
4. TORBA
Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava
Stuttgart
AEK
LASK Linz
Como
Lens
Sabah