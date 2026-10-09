Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 7. hafta GS - Kasımpaşa maçı canlı yayın hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!
Galatasaray Kasımpaşa maçı için heyecan dorukta! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Milli aranın ardından sahaya çıkacak Galatasaray, 13 puanla averaj farkıyla lider Amedspor'un gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Ligin ilk 6 haftasını yenilgisiz tamamlayan Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda serisini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte GS-Kasımpaşa maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler…
Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında kritik bir viraja giren sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet ararken Kasımpaşa da zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise mücadele öncesinde maçın başlama saatini, yayın kanalını ve iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'lerini araştırıyor. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Kasımpaşa maçı, 9 Ekim 2026 Cuma günü (bu akşam) saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
RAMS Park’ta oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, İlkay, Sane, Sara, Leao, Deniz Gül.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Illie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Sakyi, Rafferty, Ali Yavuz, Güven.
GALATASARAY VE KASIMPAŞA'NIN LİGDEKİ DURUMU
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı ve haftaya ikinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
Kasımpaşa ise ilk 6 haftada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 10 puana ulaştı ve haftaya 8. sırada girdi. Lacivert-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.
OKAN BURUK YOK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak.
Son Trabzonspor karşılaşmasında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi maçtan men edilen Buruk, bugün takımının başında yer alamayacak.
GALATASARAY'DA EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle direkt kırmızı kartla cezalandırılan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men edilen Ugochukwu, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.
Öte yandan bu haftaki idmanların bir kısmına katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina ile bireysel çalışmalara başlayan Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak.