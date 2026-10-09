Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında kritik bir viraja giren sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet ararken Kasımpaşa da zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise mücadele öncesinde maçın başlama saatini, yayın kanalını ve iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'lerini araştırıyor. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…