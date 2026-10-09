Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 7. hafta GS - Kasımpaşa maçı canlı yayın hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

        Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 7. hafta GS - Kasımpaşa maçı canlı yayın hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

        Galatasaray Kasımpaşa maçı için heyecan dorukta! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Milli aranın ardından sahaya çıkacak Galatasaray, 13 puanla averaj farkıyla lider Amedspor'un gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Ligin ilk 6 haftasını yenilgisiz tamamlayan Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda serisini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte GS-Kasımpaşa maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında kritik bir viraja giren sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet ararken Kasımpaşa da zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise mücadele öncesinde maçın başlama saatini, yayın kanalını ve iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'lerini araştırıyor. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…

        2

        GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray-Kasımpaşa maçı, 9 Ekim 2026 Cuma günü (bu akşam) saat 20.00'de başlayacak.

        3

        GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        RAMS Park’ta oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        4

        GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, İlkay, Sane, Sara, Leao, Deniz Gül.

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Illie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Sakyi, Rafferty, Ali Yavuz, Güven.

        5

        GALATASARAY VE KASIMPAŞA'NIN LİGDEKİ DURUMU

        Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı ve haftaya ikinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

        Kasımpaşa ise ilk 6 haftada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 10 puana ulaştı ve haftaya 8. sırada girdi. Lacivert-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

        6

        OKAN BURUK YOK

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak.

        Son Trabzonspor karşılaşmasında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi maçtan men edilen Buruk, bugün takımının başında yer alamayacak.

        7

        GALATASARAY'DA EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı ekipte Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

        Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle direkt kırmızı kartla cezalandırılan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men edilen Ugochukwu, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

        Öte yandan bu haftaki idmanların bir kısmına katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina ile bireysel çalışmalara başlayan Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #kasımpaşa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husiler havalimanını vurdu!
        Husiler havalimanını vurdu!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü durduruldu
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü durduruldu
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Yürüyecek hali yok!"
        Umut ışığı yandı
        Umut ışığı yandı
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!