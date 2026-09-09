GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi gelin kaç puan aldı? 9 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde mutfakta rekabet devam etti. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza gelin, hazırladıkları özel tariflerle kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için hünerlerini sergiledi. Tadım aşamasının tamamlanmasının ardından verilen puanlar sonucunda günün sıralaması belli olurken, çeyrek altının sahibi olan gelin de merak konusu oldu. Peki, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu, hangi gelin kaç puan aldı? İşte güncel puan durumu ve yarışmadan öne çıkan detaylar…
Aslı Hünel’in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın üçüncü gününde heyecan doruğa çıktı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza gelin, günün özel tarifini en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almak ve çeyrek altının sahibi olmak için mücadele etti. Tadım aşamasının ardından verilen puanlarla birlikte günün sıralaması şekillenirken, hangi gelinin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta’da günün kazananı kim oldu, yarışmacılar kaç puan aldı? İşte güncel puan durumu ve yarışmadan öne çıkan detaylar…
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da 9 Eylül bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan Yeşim oldu.
Yemeklerini yaktıkları gerekçesiyle Cemile ve Tuğba’ya günün puanlamasında eksi 2’şer puanlık ceza uygulandı.
GELİNİM MUTFAKTA 9 EYLÜL 2026 PUAN DURUMU
Yeşim: 21 puan
Beyza: 14 puan
Tuğba: 10 puan
Cemile: 9 puan