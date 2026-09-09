GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi gelin kaç puan aldı? 9 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

Aslı Hünel’in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın üçüncü gününde heyecan doruğa çıktı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza gelin, günün özel tarifini en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almak ve çeyrek altının sahibi olmak için mücadele etti. Tadım aşamasının ardından verilen puanlarla birlikte günün sıralaması şekillenirken, hangi gelinin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta’da günün kazananı kim oldu, yarışmacılar kaç puan aldı? İşte güncel puan durumu ve yarışmadan öne çıkan detaylar…