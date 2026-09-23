GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin kazandı? 23 Eylül 2026 Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Aslı Hünel’in sunuculuğunu yaptığı yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için mücadele etti. Günün konseptinde hazırlanan Pastırmalı krep börek, yarışmacıların mutfaktaki becerilerini sergilediği özel tarif olarak öne çıktı. Peki, 23 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta’da en yüksek puanı kim aldı? İşte bölümün kazananı ve güncel puan tablosu...