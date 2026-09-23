GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin kazandı? 23 Eylül 2026 Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta, haftanın üçüncü günü yayınlanan bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca, günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanabilmek için hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar, bölümün özel lezzeti olan Pastırmalı Krep Börek tarifini hazırlayarak kayınvalidelerin beğenisine sundu. Puanlama anlarında yaşanan rekabetin dozunun arttığı bölümde, günün kazananı ve puan tablosu merak konusu oldu. Peki, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da birinci kim oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı aldı? İşte güncel puan durumu ve detaylar...
Giriş: 23 Eylül 2026 - 16:23 Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Aslı Hünel’in sunuculuğunu yaptığı yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için mücadele etti. Günün konseptinde hazırlanan Pastırmalı krep börek, yarışmacıların mutfaktaki becerilerini sergilediği özel tarif olarak öne çıktı. Peki, 23 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta’da en yüksek puanı kim aldı? İşte bölümün kazananı ve güncel puan tablosu...
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GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.
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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 EYLÜL 2026
Tuğba: 23 puan
Gonca: 15 puan
Yeşim: 11 puan
Cemile: 11 puan
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