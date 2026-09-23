Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin kazandı? 23 Eylül 2026 Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu

        GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin kazandı? 23 Eylül 2026 Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta, haftanın üçüncü günü yayınlanan bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca, günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanabilmek için hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar, bölümün özel lezzeti olan Pastırmalı Krep Börek tarifini hazırlayarak kayınvalidelerin beğenisine sundu. Puanlama anlarında yaşanan rekabetin dozunun arttığı bölümde, günün kazananı ve puan tablosu merak konusu oldu. Peki, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da birinci kim oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı aldı? İşte güncel puan durumu ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 16:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Gelinim Mutfakta, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Aslı Hünel’in sunuculuğunu yaptığı yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için mücadele etti. Günün konseptinde hazırlanan Pastırmalı krep börek, yarışmacıların mutfaktaki becerilerini sergilediği özel tarif olarak öne çıktı. Peki, 23 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta’da en yüksek puanı kim aldı? İşte bölümün kazananı ve güncel puan tablosu...

        2

        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 EYLÜL 2026

        Tuğba: 23 puan

        Gonca: 15 puan

        Yeşim: 11 puan

        Cemile: 11 puan

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gelinim Mutfakta
        #gelinim mutfakta puan durumu
        #Gelinim Mutfakta puan tablosu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        CHP'de peş peşe istifalar
        CHP'de peş peşe istifalar
        Bugün Ne Oldu? 23 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Eylül 2026 haberleri
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Ayrılık kısa sürdü
        Ayrılık kısa sürdü
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Stressiz işe girdim"
        "Stressiz işe girdim"
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Külkedisi kompleksi
        Külkedisi kompleksi