GELİNİM MUTFAKTA KAZANAN GELİN: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 1 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde mutfaktaki rekabet hız kesmeden devam etti. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve yeni yarışmacı Beyza, hazırladıkları özel tariflerle kayınvalidelerin beğenisini kazanmak ve çeyrek altının sahibi olmak için tüm hünerlerini ortaya koydu. Peki, bugün Gelinim Mutfakta en yüksek puanı kim aldı, birinci gelin kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 1 Eylül 2026 puan durumu...