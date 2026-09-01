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        Haberler Bilgi GELİNİM MUTFAKTA KAZANAN GELİN: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 1 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        GELİNİM MUTFAKTA KAZANAN GELİN: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 1 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde heyecan doruğa çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve yeni yarışmacı Beyza, günün tarifini en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Çeyrek altının sahibi olmak isteyen gelinler, lezzet ve sunumlarıyla rakiplerini geride bırakmaya çalışırken yapılan tadımların ardından puanlama sürecine geçildi. Verilen oylarla birlikte günün sıralaması belli olurken izleyiciler, 1 Eylül Salı günü Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alan yarışmacının kim olduğunu ve çeyrek altını kimin kazandığını merak etmeye başladı. İşte haftanın ikinci gününe ait puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 16:32 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde mutfaktaki rekabet hız kesmeden devam etti. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve yeni yarışmacı Beyza, hazırladıkları özel tariflerle kayınvalidelerin beğenisini kazanmak ve çeyrek altının sahibi olmak için tüm hünerlerini ortaya koydu. Peki, bugün Gelinim Mutfakta en yüksek puanı kim aldı, birinci gelin kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 1 Eylül 2026 puan durumu...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Beyza oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 1 EYLÜL 2026

        Beyza: 20 puan

        Tuğba: 14 puan

        Cemile: 13 puan

        Yeşim: 9 puan

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        #Gelinim Mutfakta
        #gelinim mutfakta puan durumu
        #Gelinim Mutfakta puan tablosu
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