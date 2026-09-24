GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu? 24 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta’nın 24 Eylül 2026 Perşembe günü ekrana gelen bölümünde heyecan yine doruktaydı. Aslı Hünel’in sunuculuğunu üstlendiği yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için mücadele etti. Günün tarifini en başarılı şekilde yapmak isteyen yarışmacılar, değerlendirme anlarında büyük bir rekabet yaşadı. Bölüm sonunda oluşan puan tablosu ve çeyrek altının sahibi izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün birinci kim oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? İşte 24 Eylül 2026 Perşembe gününe ait puan durumu ve yarışmadan son gelişmeler…