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        Haberler Bilgi GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu? 24 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu? 24 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta, bugün yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Aslı Hünel'in sunumuyla devam eden yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca, günün birincisi olabilmek ve çeyrek altının sahibi olabilmek için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Hazırladıkları özel tarifleri kayınvalidelerin değerlendirmesine sunan yarışmacılar, puanlama bölümünde kıyasıya mücadele etti. Rekabetin giderek arttığı bölümün ardından izleyiciler, "Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 24 Eylül 2026 Perşembe puan durumu ve günün kazananına ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 16:33 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’nın 24 Eylül 2026 Perşembe günü ekrana gelen bölümünde heyecan yine doruktaydı. Aslı Hünel’in sunuculuğunu üstlendiği yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için mücadele etti. Günün tarifini en başarılı şekilde yapmak isteyen yarışmacılar, değerlendirme anlarında büyük bir rekabet yaşadı. Bölüm sonunda oluşan puan tablosu ve çeyrek altının sahibi izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün birinci kim oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? İşte 24 Eylül 2026 Perşembe gününe ait puan durumu ve yarışmadan son gelişmeler…

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Cemile oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 EYLÜL 2026

        Cemile: 23 puan

        Gonca: 15 puan

        Yeşim: 12 puan

        Tuğba: 3 puan

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        #Gelinim Mutfakta son bölüm
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