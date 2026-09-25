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        Haberler Bilgi GÖZLER GSB'DE! KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK bursu ne kadar oldu?

        GÖZLER GSB'DE! KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK bursu ne kadar oldu?

        Üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin yakından takip ettiği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için araştırmalar başladı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak başvuru takvimine odaklandı. Her yıl e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen başvurulara ilişkin tarihlerin ne zaman duyurulacağı, kimlerin başvuru yapabileceği, değerlendirme süreci ve sonuçların açıklanma zamanı merak ediliyor. Peki, 2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, başvuru tarihleri belli oldu mu, burs ücreti ne kadar? İşte KYK burs başvurularına dair merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        1

        Eylül ayının son günlerine yaklaşılırken üniversite öğrencilerinin gündeminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yer alıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek başvuru takvimine çevirdi. Her yıl e-Devlet üzerinden alınan KYK burs ve kredi başvurularında başvuru tarihleri, değerlendirme aşamaları ve sonuçların açıklanacağı tarih yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri açıklandı mı, burs ücretleri ne kadar? İşte GSB duyurusu öncesinde merak edilen tüm ayrıntılar...

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        KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        2026-2027 eğitim öğretim dönemine ait KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni döneme ilişkin resmi bir başvuru duyurusu yayımlanmış değil.

        Burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih, GSB’nin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. Bu nedenle öğrencilerin Bakanlığın resmi kanallarından gelecek duyuruları takip etmesi gerekiyor.

        2025-2026 eğitim öğretim dönemine ilişkin KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış ve 17 Ekim 2025 saat 23.59’da tamamlanmıştı.

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        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, öğrenciler tarafından e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde burs ve kredi için iki ayrı işlem yapılmasına gerek bulunmuyor, adaylar tek başvuru formu üzerinden değerlendirmeye alınıyor.

        Formda öğrencilerin maddi durumu, aile yapısı, öğrenim bilgileri ve sosyal koşullarına ilişkin çeşitli bilgiler talep ediliyor. Girilen beyanlar, ilgili kamu kurumlarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak inceleniyor. Yapılan değerlendirme sonunda şartları karşılayan öğrencilerden bir bölümüne karşılıksız burs, diğerlerine ise geri ödemeli öğrenim kredisi veriliyor.

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        KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı.

        2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

        Güncel burs ücretleri şu şekilde:

        Ön Lisans ve Lisans: 4.000 TL

        Yüksek Lisans: 8.000 TL

        Doktora: 12.000 TL

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        KYK BURS VE KREDİ VERİLİRKEN ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLER?

        GSB, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını değerlendirirken öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alıyor. Bazı öğrenci grupları ise mevzuatta yer alan öncelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor. Başvuru sırasında bilgileri sistem üzerinden doğrulanan başlıca öncelikli gruplar şöyle sıralanıyor:

        - Şehitlerin çocukları ile bekâr kardeşleri ve gazilerin çocukları,

        - Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engeli bulunduğu belgelenen öğrenciler,

        - Anne ve babası hayatını kaybetmiş öğrenciler,

        - Devlet koruması altında yetişenler ile Darüşşafaka Lisesi mezunları,

        - Milli sporcu belgesine sahip öğrenciler.

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        #KYK burs
        #kyk burs başvuru tarihi
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