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        Haberler Bilgi Gündem GÖZLER ÖSYM'DE! 2026 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TYT, AYT, YDT sonuçları erken açıklanacak mı? ÖSYM AİS YKS sonuç sorgulama ekranı

        GÖZLER ÖSYM'DE! 2026 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TYT, AYT, YDT sonuçları erken açıklanacak mı? ÖSYM AİS YKS sonuç sorgulama ekranı

        Üniversite adaylarının merakla beklediği 2026 YKS sonuçları için geri sayım sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan milyonlarca aday, tercih dönemine yön verecek TYT, AYT, YDT puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Sonuçların ilan edileceği tarih resmi takvimde yer alsa da geçmiş yıllardaki uygulamalar nedeniyle açıklamanın öne çekilip çekilmeyeceği araştırılıyor. Peki, 2026 YKS sonuçları erişime açıldı mı, TYT, AYT, YDT sonuçları erken açıklanır mı? İşte ÖSYM sonuç takvimine dair son bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        2026 YKS’ye katılan adayların sonuç bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercihlerini şekillendirecek TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM’nin yayımladığı takvimde sonuç tarihi belirtilmiş olsa da geçmiş yıllarda yaşanan erken açıklamalar, bu yıl da benzer bir gelişme olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Peki, YKS 2026 sonuçları açıklandı mı, TYT, AYT ve YDT sonuçları planlanan tarihten önce duyurulur mu? İşte ÖSYM’nin sonuç takvimine ilişkin güncel ayrıntılar…

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        YKS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti.Buna göre 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavının sonuçları, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine sunulacak.

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        TYT, AYT, YDT SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        TYT, AYT ve YDT sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle AİS sistemine giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

        ÖSYM 2026 YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS 2026: TYT, AYT, YDT SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANACAK MI?

        ÖSYM, bazı yıllarda değerlendirme ve sistem kontrollerinin planlanandan erken tamamlanması durumunda sınav sonuçlarını takvimde belirtilen tarihten önce erişime açabiliyor.

        Ancak 2026-YKS’ye ilişkin puanlama, kontrol ve veri doğrulama işlemlerinin büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü belirtiliyor. Bu nedenle sonuçların birkaç gün erken duyurulması ihtimal dahilinde olsa da adayların, ÖSYM takviminde yer alan 22 Temmuz 2026 tarihini esas alması gerekiyor.

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        YKS 2026 TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        ÖSYM, 2026 YKS tercih sürecine ilişkin resmi takvimi henüz paylaşmadı. Tercih döneminin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte başlaması öngörülüyor.

        Üniversitelerin bölüm ve kontenjan bilgileriyle tercih tarihlerinin yer alacağı kılavuzun erişime açılması sonrası adaylar, seçimlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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