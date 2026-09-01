Gözler TÜİK’te! 2026 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜFE enflasyon oranları beklentisi nedir?

Ağustos ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini Eylül ayının ilk günlerinde açıklayacak. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği enflasyon verileriyle birlikte ağustos ayı aylık ve yıllık enflasyon oranı netleşecek. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşmişti. Piyasalarda ağustos ayı enflasyonunun ne kadar geleceği merak edilirken, ekonomistlerin beklentisi yüzde 1,86 oldu. İşte 2026 Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih ve saat ile TÜİK TÜFE enflasyon beklentisine ilişkin detaylar...