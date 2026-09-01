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        Haberler Bilgi Gözler TÜİK’te! 2026 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜFE enflasyon oranları beklentisi nedir?

        Gözler TÜİK’te! 2026 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜFE enflasyon oranları beklentisi nedir?

        Ağustos ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak Ağustos ayı TÜFE verisiyle aylık ve yıllık enflasyon oranı belli olacak. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,86 seviyesinde bulunuyor. Peki, 2026 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak? İşte, 2026 Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        Ağustos ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini Eylül ayının ilk günlerinde açıklayacak. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği enflasyon verileriyle birlikte ağustos ayı aylık ve yıllık enflasyon oranı netleşecek. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşmişti. Piyasalarda ağustos ayı enflasyonunun ne kadar geleceği merak edilirken, ekonomistlerin beklentisi yüzde 1,86 oldu. İşte 2026 Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih ve saat ile TÜİK TÜFE enflasyon beklentisine ilişkin detaylar...

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        AĞUSTOS 2026 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. TÜİK tarafından yayımlanacak verilerle ağustos ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE değişimi netlik kazanacak.

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        AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        TÜİK'in enflasyon verilerini açıklama saati 10.00 olarak belirlendi. Perşembe günü açıklanacak TÜFE verisiyle birlikte aylık enflasyon, yıllık enflasyon ve 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları belli olacak.

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        TEMMUZ 2026 ENFLASYON ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

        TÜİK'in açıkladığı temmuz verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 1,78 artmıştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak kaydedilmişti.

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        EKONOMİSTLERİN AĞUSTOS 2026 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

        AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde, ağustos ayı TÜFE artış beklentisinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Anketteki tahminler yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında değişti.

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        Beklentinin gerçekleşmesi halinde temmuz ayında yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,49 seviyesinde bulunuyor.

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        TCMB'NİN 2026 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Ağustos'ta yayımlanan 2026 yılı III. Enflasyon Raporu kapsamında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltti. Böylece TCMB'nin yıl sonu tahmini, ağustos ayına ilişkin piyasa beklentisinden ayrı olarak yıllık enflasyonun yıl sonunda ulaşacağı seviyeye ilişkin öngörüyü ifade ediyor.

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        AĞUSTOS ENFLASYON VERİSİ KİRA ARTIŞ ORANINI ETKİLEYECEK Mİ?

        Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayında uygulanacak kira artış oranı da gündeme gelecek. Kira artış oranının belirlenmesinde TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE değişimi esas alınıyor.

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        Bu nedenle 3 Eylül'de açıklanacak enflasyon rakamları, eylül ayında yenilenecek ev ve iş yeri kira sözleşmeleri açısından da yakından takip edilecek.

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        #ENFLASYON
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        #enflasyon oranları
        #TÜİK
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