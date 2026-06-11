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        Haberler Bilgi Ekonomi GRAM ALTIN FİYATI 11 HAZİRAN 2026: Gram altın bugün ne kadar? Altında sert düşüş! Altın alış-satış fiyatı ne kadar oldu?

        Gram altın fiyatı 11 Haziran 2026: Gram altın bugün ne kadar? Altında sert düşüş!

        Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları sonrası Orta Doğu'da yükselen gerilim, güvenli liman talebini artırırken altın fiyatlarında da dalgalı bir görünüm ortaya çıktı. Küresel piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların odağını yeniden değerli metallere çevirirken, vatandaşlar da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 11 Haziran 2026 Perşembe günü altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 07:32 Güncelleme:
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        1

        Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim küresel piyasalarda endişeleri artırırken, güvenli liman olarak görülen altına olan ilgi de yükseldi. Yaşanan gelişmelerin ardından "Gram altın bugün kaç TL?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları listesi...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.058,5160

        6.059,3030

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.079,61

        4.080,64

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.690,6700

        9.904,3500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        38.765,0500

        39.497,0300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        39.678,00

        40.223,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.285,92

        19.772,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        38.692,75

        39.424,14

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        41.304,62

        42.346,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.326,79

        4.501,84

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.550,29

        5.828,85

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        98.843,00

        100.404,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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