GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 7 Eylül 2026 Pazartesi benzin, motorin ve LPG'ye zam indirim geldi mi, litresi kaç TL oldu?
Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Döviz kurunda yaşanan hareketler, uluslararası petrol piyasasındaki fiyat değişimleri ve vergi düzenlemeleri benzin ile motorin fiyatlarının seyrinde belirleyici oluyor. Güncel fiyatları takip eden sürücüler ise yeni haftanın ilk gününde pompaya yansıyan rakamları araştırıyor. Peki, 7 Eylül 2026 tarihinde benzin ve motorinin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin son durum...
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan değişiklikler, sürücülerin yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Petrol fiyatlarının küresel piyasalardaki seyri, döviz kurundaki yükseliş ve düşüşler ile vergi kalemlerinde yapılan düzenlemeler, pompa fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor. Akaryakıt almayı planlayan vatandaşlar da güncel tarifeleri öğrenmek için fiyat araştırması yapıyor. Peki, 7 Eylül 2026’da benzin ve motorin ne kadar oldu? Benzinin litresi kaç TL, motorinin litre fiyatı hangi seviyede? İşte güncel akaryakıt fiyatlarında son görünüm...
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM
Akaryakıtta peş peşe fiyat artışları yaşandı. 3 Eylül itibarıyla LPG’nin litre fiyatına 1,10 TL zam yansırken, 4 Eylül’den geçerli olmak üzere motorinde 7,76 TL, benzinde ise 2,47 TL’lik artış uygulandı.
7 Eylül tarihi itibarıyla ise benzin ve motorin fiyatlarına herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 EYLÜL 2026
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 76.92 TL
Motorin: 88.89 TL
LPG: 34.99 TL