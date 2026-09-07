GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 7 Eylül 2026 Pazartesi benzin, motorin ve LPG'ye zam indirim geldi mi, litresi kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan değişiklikler, sürücülerin yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Petrol fiyatlarının küresel piyasalardaki seyri, döviz kurundaki yükseliş ve düşüşler ile vergi kalemlerinde yapılan düzenlemeler, pompa fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor. Akaryakıt almayı planlayan vatandaşlar da güncel tarifeleri öğrenmek için fiyat araştırması yapıyor. Peki, 7 Eylül 2026’da benzin ve motorin ne kadar oldu? Benzinin litresi kaç TL, motorinin litre fiyatı hangi seviyede? İşte güncel akaryakıt fiyatlarında son görünüm...