Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş, Temmuz 2026 zamlarının ardından bankaların sunduğu yeni promosyon fırsatlarını karşılaştırmaya başladı. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler için nakit promosyon tutarları yükselirken, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek bankacılık ürünleri gibi kampanyalarla ödenen toplam tutarlar da arttı. Peki Temmuz 2026'da hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel banka promosyonları ve başvuru şartları...