GÜNEŞLİ GÜNLER GELİYOR! 2026 Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Pastırma sıcakları kısa mı, uzun mu olacak?

Sonbaharın son döneminde yaşanan pastırma sıcakları tarihi merak konusu oldu. Gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların ve güneşli havanın görülebildiği bu dönemde, geceler ise serin geçebiliyor. Pastırma sıcaklarının başlangıcı ve süresi yıldan yıla değişirken, bu hava olayının hangi tarihlerde görüldüğü araştırılıyor. Peki, 2026 Pastırma Sıcakları kısa mı, uzun mu sürüyor, hava nasıl oluyor? İşte, 2026 Pastırma sıcaklarında hava durumu hakkında merak edilenler…