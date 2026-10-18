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        Haberler Bilgi GÜNEŞLİ GÜNLER GELİYOR! 2026 Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Pastırma sıcakları kısa mı, uzun mu olacak?

        GÜNEŞLİ GÜNLER GELİYOR! 2026 Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Pastırma sıcakları kısa mı, uzun mu olacak?

        Sonbaharın serin günleri arasında güneşli ve ılık havaların yeniden etkili olması bekleniyor. Kısa süreli ılık hava dönemleriyle bilinen pastırma yazının 2026 yılında ne zaman yaşanacağı ve kaç gün süreceği merak ediliyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman, hangi tarihleri buluyor? İşte, 2026 Pastırma sıcakları tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Sonbaharın son döneminde yaşanan pastırma sıcakları tarihi merak konusu oldu. Gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların ve güneşli havanın görülebildiği bu dönemde, geceler ise serin geçebiliyor. Pastırma sıcaklarının başlangıcı ve süresi yıldan yıla değişirken, bu hava olayının hangi tarihlerde görüldüğü araştırılıyor. Peki, 2026 Pastırma Sıcakları kısa mı, uzun mu sürüyor, hava nasıl oluyor? İşte, 2026 Pastırma sıcaklarında hava durumu hakkında merak edilenler…

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        PASTIRMA SICAKLARI 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası arasında görülüyor. Ancak bu dönem her yıl aynı tarihlere denk gelmiyor. Hava sıcaklıkları, atmosferik koşullar ve bölgesel farklılıklar, pastırma sıcaklarının ne zaman etkili olacağını belirliyor.

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        PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

        Pastırma sıcakları çoğunlukla 3 ila 7 gün boyunca etkisini gösteriyor. Ancak hava koşullarına bağlı olarak bu süre uzayabiliyor veya daha kısa sürebiliyor. Bazı yıllarda yaklaşık iki haftaya yayılan ılık hava dönemleri yaşanabiliyor.

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        PASTIRMA SICAKLARINDA HAVA NASIL OLUR?

        Pastırma sıcaklıklarında gündüzleri güneşli ve mevsime göre ılık bir hava görülürken, geceleri sıcaklıklar belirgin şekilde düşebiliyor. Yağışın azaldığı ve yüksek basıncın etkili olduğu bu dönemlerde, gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı hissedilebiliyor.

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        PASTIRMA SICAKLARI HER YIL GÖRÜLÜR MÜ?

        Pastırma sıcakları, sonbaharda zaman zaman yaşanan bir hava olayıdır ve her yıl aynı şiddette ya da aynı süre boyunca görülmeyebilir. Bazı yıllarda belirgin bir ılık hava dönemi yaşanırken bazı yıllarda bu etki daha sınırlı kalabilir.

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        #Pastırma sıcakları
        #sıcak hava
        #sonbahar
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