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        Haberler Bilgi GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 3 EKİM 2026 CUMARTESİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi maç saatleri...

        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 3 EKİM 2026 CUMARTESİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi maç saatleri...

        Futbol gündemini takip edenler, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları araştırıyor. Günün programında UEFA Uluslar Ligi başta olmak üzere dikkat çeken mücadeleler yer alırken, maçların başlama saatleri ve yayıncı kanalları da merak konusu oluyor. Peki bugün hangi takımlar sahaya çıkacak, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte 3 Ekim 2026 günün maç programı ve yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 17:36 Güncelleme:
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        3 Ekim 2026 Cumartesi günü futbol sahalarında heyecan farklı karşılaşmalarla devam ediyor. Günün fikstürünü öğrenmek isteyen futbolseverler, sahaya çıkacak takımların yanı sıra müsabakaların saat ve yayın bilgilerini de araştırıyor. UEFA Uluslar Ligi ve hazırlık maçlarının öne çıktığı programda birçok ekip kozlarını paylaşacak. Peki 3 Ekim'de hangi maçlar oynanacak, mücadeleler saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan izlenebilecek? İşte günün maçları ve yayın programı…

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        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 3 EKİM 2026

        UEFA ULUSLAR LİGİ

        16.00 - Finlandiya - Arnavutluk (S Sport+)

        19.00 - Hırvatistan - İngiltere (A Spor)

        21.45 - İspanya - Çekya (A Haber)

        21.45 - İsviçre - Slovenya (A Spor)

        3

        19.00 - Belarus - San Marino

        19.00 - İzlanda - Bulgaristan

        19.00 - Estonya - Lüksemburg

        21.45 - Kuzey Makedonya - İskoçya

        4

        HAZIRLIK MAÇLARI

        19.00 - Turan Tovuz - Fenerbahçe - Idman TV

        19.00 - Gençlerbirliği - Keçiörengücü - Yayın bilgisi açıklanmadı

        5

        BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI?

        3 Ekim Cumartesi günü spor takviminde basketbol heyecanı da öne çıkıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde günün ilk karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Tofaş saat 13.00'te karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Saat 15.30'da Bursaspor Basketbol ile Türk Telekom kozlarını paylaşırken, karşılaşma beIN SPORTS 5'ten izlenebilecek.

        Günün bir diğer maçında ise Erokspor ile Aliağa Petkim Spor saat 18.00'de karşılaşacak ve mücadele yine beIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek.

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