GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 3 EKİM 2026 CUMARTESİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi maç saatleri...
Futbol gündemini takip edenler, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları araştırıyor. Günün programında UEFA Uluslar Ligi başta olmak üzere dikkat çeken mücadeleler yer alırken, maçların başlama saatleri ve yayıncı kanalları da merak konusu oluyor. Peki bugün hangi takımlar sahaya çıkacak, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte 3 Ekim 2026 günün maç programı ve yayın bilgileri…
3 Ekim 2026 Cumartesi günü futbol sahalarında heyecan farklı karşılaşmalarla devam ediyor. Günün fikstürünü öğrenmek isteyen futbolseverler, sahaya çıkacak takımların yanı sıra müsabakaların saat ve yayın bilgilerini de araştırıyor. UEFA Uluslar Ligi ve hazırlık maçlarının öne çıktığı programda birçok ekip kozlarını paylaşacak. Peki 3 Ekim'de hangi maçlar oynanacak, mücadeleler saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan izlenebilecek? İşte günün maçları ve yayın programı…
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 3 EKİM 2026
UEFA ULUSLAR LİGİ
16.00 - Finlandiya - Arnavutluk (S Sport+)
19.00 - Hırvatistan - İngiltere (A Spor)
21.45 - İspanya - Çekya (A Haber)
21.45 - İsviçre - Slovenya (A Spor)
19.00 - Belarus - San Marino
19.00 - İzlanda - Bulgaristan
19.00 - Estonya - Lüksemburg
21.45 - Kuzey Makedonya - İskoçya
HAZIRLIK MAÇLARI
19.00 - Turan Tovuz - Fenerbahçe - Idman TV
19.00 - Gençlerbirliği - Keçiörengücü - Yayın bilgisi açıklanmadı
BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI?
3 Ekim Cumartesi günü spor takviminde basketbol heyecanı da öne çıkıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde günün ilk karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Tofaş saat 13.00'te karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Saat 15.30'da Bursaspor Basketbol ile Türk Telekom kozlarını paylaşırken, karşılaşma beIN SPORTS 5'ten izlenebilecek.
Günün bir diğer maçında ise Erokspor ile Aliağa Petkim Spor saat 18.00'de karşılaşacak ve mücadele yine beIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek.