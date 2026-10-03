GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 3 EKİM 2026 CUMARTESİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi maç saatleri...

BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI?

3 Ekim Cumartesi günü spor takviminde basketbol heyecanı da öne çıkıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde günün ilk karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Tofaş saat 13.00'te karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Saat 15.30'da Bursaspor Basketbol ile Türk Telekom kozlarını paylaşırken, karşılaşma beIN SPORTS 5'ten izlenebilecek.

Günün bir diğer maçında ise Erokspor ile Aliağa Petkim Spor saat 18.00'de karşılaşacak ve mücadele yine beIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek.