GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 7 KASIM 2026: Galatasaray ve Real Madrid sahne alıyor! Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa maçları saat kaçta, hangi kanalda?
7 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig'de ve Trendyol 1. Lig'de dörder karşılaşma oynanacak. Avrupa'da ise İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de futbol heyecanı yaşanacak. Süper Lig'de günün öne çıkan mücadelesi Galatasaray-Amedspor karşılaşması olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa maçları saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 7 Kasım 2026 bugünkü maçlar ve yayın bilgileri…
7 Kasım 2026 maç programı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün dört mücadele oynanacak. Günün en önemli karşılaşmasında Galatasaray, RAMS Park'ta Amedspor'u konuk edecek. Avrupa futbolunda ise Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Süper Lig ve Avrupa maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte 7 Kasım 2026 günün maçları, başlama saatleri ve canlı yayın kanalları…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 KASIM 2026 CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
7 Kasım Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de dört, Trendyol 1. Lig'de ise dört karşılaşma oynanacak. Avrupa'da İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de de futbol heyecanı yaşanacak.
TRENDYOL SÜPER LİG
13.30 | Eyüpspor - Kocaelispor (beIN SPORTS 1)
16.00 | Samsunspor - Konyaspor (beIN SPORTS 1)
19.00 | Galatasaray - Amedspor (beIN SPORTS 1)
19.00 | Göztepe - Başakşehir (beIN SPORTS 2)
TRENDYOL 1. LİG
13.30 | Keçiörengücü - Manisa FK (beIN SPORTS 2)
13.30 | Vanspor - Sivasspor (beIN SPORTS MAX 1 / TRT Avaz)
16.00 | Muğlaspor - Esenler Erokspor (beIN SPORTS Haber / TRT Türk)
19.00 | Pendikspor - İstanbulspor (beIN SPORTS MAX 1 / TRT Spor)
İNGİLTERE PREMIER LİG
15.30 | Leeds United - Tottenham (beIN SPORTS 3)
18.00 | Arsenal - Hull City (beIN SPORTS 3)
18.00 | Fulham - Newcastle United (beIN SPORTS MAX 2)
20.30 | Nottingham Forest - Manchester City (beIN SPORTS 3)
İSPANYA LA LİGA
16.00 | Malaga - Racing Santander (S Sport Plus)
18.15 | Espanyol - Deportivo La Coruña (S Sport Plus)
20.30 | Osasuna - Athletic Bilbao (S Sport Plus)
23.00 | Valencia - Real Madrid (S Sport Plus)
ALMANYA BUNDESLİGA
17.30 | Borussia Dortmund - Elversberg (S Sport Plus)
17.30 | Mainz - Bayern Münih (S Sport Plus)
17.30 | Paderborn - Eintracht Frankfurt (S Sport Plus)
17.30 | Leipzig - Augsburg (S Sport Plus)
20.30 | Stuttgart - Werder Bremen (S Sport Plus)
İTALYA SERIE A
17.00 | Cagliari - Frosinone (S Sport Plus)
17.00 | Torino - Lecce (S Sport Plus)
20.00 | Parma - Bologna (S Sport Plus)
22.45 | Roma - Sassuolo (S Sport Plus)
FRANSA LIGUE 1
19.15 | Auxerre - Paris FC (beIN SPORTS MAX 2)
22.45 | Paris Saint-Germain - Troyes (beIN SPORTS 2)
7 KASIM 2026 BASKETBOL MAÇ PROGRAMI
Futbolun yanı sıra Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de dört karşılaşma oynanacak.
13.00 | Çayırova Belediyesi - Bordo Bandırma (beIN SPORTS 5 / beIN SPORTS Haber)
15.30 | Türk Telekom - Körfez Basket (beIN SPORTS 5)
18.00 | Trabzonspor - Aliağa Petkim Spor (beIN SPORTS 5)
20.30 | Bursaspor Basketbol - Fenerbahçe (beIN SPORTS 5)