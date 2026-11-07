Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 7 KASIM 2026: Galatasaray ve Real Madrid sahne alıyor! Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa maçları saat kaçta, hangi kanalda?

        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 7 KASIM 2026: Galatasaray ve Real Madrid sahne alıyor! Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa maçları saat kaçta, hangi kanalda?

        7 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig'de ve Trendyol 1. Lig'de dörder karşılaşma oynanacak. Avrupa'da ise İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de futbol heyecanı yaşanacak. Süper Lig'de günün öne çıkan mücadelesi Galatasaray-Amedspor karşılaşması olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa maçları saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 7 Kasım 2026 bugünkü maçlar ve yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 08:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        7 Kasım 2026 maç programı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün dört mücadele oynanacak. Günün en önemli karşılaşmasında Galatasaray, RAMS Park'ta Amedspor'u konuk edecek. Avrupa futbolunda ise Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Süper Lig ve Avrupa maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte 7 Kasım 2026 günün maçları, başlama saatleri ve canlı yayın kanalları…

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 KASIM 2026 CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

        7 Kasım Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de dört, Trendyol 1. Lig'de ise dört karşılaşma oynanacak. Avrupa'da İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de de futbol heyecanı yaşanacak.

        3

        TRENDYOL SÜPER LİG

        13.30 | Eyüpspor - Kocaelispor (beIN SPORTS 1)

        16.00 | Samsunspor - Konyaspor (beIN SPORTS 1)

        19.00 | Galatasaray - Amedspor (beIN SPORTS 1)

        19.00 | Göztepe - Başakşehir (beIN SPORTS 2)

        4

        TRENDYOL 1. LİG

        13.30 | Keçiörengücü - Manisa FK (beIN SPORTS 2)

        13.30 | Vanspor - Sivasspor (beIN SPORTS MAX 1 / TRT Avaz)

        16.00 | Muğlaspor - Esenler Erokspor (beIN SPORTS Haber / TRT Türk)

        19.00 | Pendikspor - İstanbulspor (beIN SPORTS MAX 1 / TRT Spor)

        5

        İNGİLTERE PREMIER LİG

        15.30 | Leeds United - Tottenham (beIN SPORTS 3)

        18.00 | Arsenal - Hull City (beIN SPORTS 3)

        18.00 | Fulham - Newcastle United (beIN SPORTS MAX 2)

        20.30 | Nottingham Forest - Manchester City (beIN SPORTS 3)

        6

        İSPANYA LA LİGA

        16.00 | Malaga - Racing Santander (S Sport Plus)

        18.15 | Espanyol - Deportivo La Coruña (S Sport Plus)

        20.30 | Osasuna - Athletic Bilbao (S Sport Plus)

        23.00 | Valencia - Real Madrid (S Sport Plus)

        7

        ALMANYA BUNDESLİGA

        17.30 | Borussia Dortmund - Elversberg (S Sport Plus)

        17.30 | Mainz - Bayern Münih (S Sport Plus)

        17.30 | Paderborn - Eintracht Frankfurt (S Sport Plus)

        17.30 | Leipzig - Augsburg (S Sport Plus)

        20.30 | Stuttgart - Werder Bremen (S Sport Plus)

        8

        İTALYA SERIE A

        17.00 | Cagliari - Frosinone (S Sport Plus)

        17.00 | Torino - Lecce (S Sport Plus)

        20.00 | Parma - Bologna (S Sport Plus)

        22.45 | Roma - Sassuolo (S Sport Plus)

        9

        FRANSA LIGUE 1

        19.15 | Auxerre - Paris FC (beIN SPORTS MAX 2)

        22.45 | Paris Saint-Germain - Troyes (beIN SPORTS 2)

        10

        7 KASIM 2026 BASKETBOL MAÇ PROGRAMI

        Futbolun yanı sıra Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de dört karşılaşma oynanacak.

        13.00 | Çayırova Belediyesi - Bordo Bandırma (beIN SPORTS 5 / beIN SPORTS Haber)

        15.30 | Türk Telekom - Körfez Basket (beIN SPORTS 5)

        18.00 | Trabzonspor - Aliağa Petkim Spor (beIN SPORTS 5)

        20.30 | Bursaspor Basketbol - Fenerbahçe (beIN SPORTS 5)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğretmen Hilal Mete toprağa verildi

        Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete, son yolculuğuna uğurlandı. İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyündeki ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Hilal Mete'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonk...
        #bugünkü maçlar
        #Bugün hangi maçlar var
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        "Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım"
        "Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım"
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!