GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 7 KASIM 2026: Galatasaray ve Real Madrid sahne alıyor! Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa maçları saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA BUNDESLİGA

17.30 | Borussia Dortmund - Elversberg (S Sport Plus)

17.30 | Mainz - Bayern Münih (S Sport Plus)

17.30 | Paderborn - Eintracht Frankfurt (S Sport Plus)

17.30 | Leipzig - Augsburg (S Sport Plus)

20.30 | Stuttgart - Werder Bremen (S Sport Plus)