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        Haberler Bilgi GÜNÜN MAÇ PROGRAMI: 9 Eylül 2026 Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?

        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI: 9 Eylül 2026 Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Futbolseverler için haftanın ortasında heyecan dolu bir maç programı ekranlara geliyor. 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak mücadeleler nedeniyle yakından takip ediliyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın Portekiz deplasmanındaki kritik sınavı başta olmak üzere günün öne çıkan maçlarının saatleri ve yayın bilgileri belli oldu. Peki, bugün hangi takımlar karşı karşıya gelecek, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte 9 Eylül Çarşamba gününün futbol maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Hafta ortasında futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak mücadeleler ve temsilcimiz Galatasaray’ın deplasmanda çıkacağı kritik maç büyük ilgi görüyor. Günün maçlarını takip etmek isteyen sporseverler ise karşılaşmaların başlangıç saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, hangi takım saat kaçta sahaya çıkacak? İşte 9 Eylül Çarşamba gününün canlı yayınlanacak maç programı…

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        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Sporting CP ile Galatasaray, bugün saat 22.00’de kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Avrupa sahnesindeki bu önemli karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 9 EYLÜL 2026

        UEFA Şampiyonlar Ligi:

        19.45 Barcelona - Feyenoord (tabii spor)

        19.45 Stuttgart - Viking (tabii spor 1)

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        22.00 Sporting CP - Galatasaray (TRT 1)

        22.00 Liverpool - Atletico Madrid (tabii spor)

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        22.00 Napoli - Arsenal (tabii spor 2)

        22.00 PSG - Slovan Bratislava (tabii spor 1)

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