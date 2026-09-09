GÜNÜN MAÇ PROGRAMI: 9 Eylül 2026 Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?

Hafta ortasında futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak mücadeleler ve temsilcimiz Galatasaray’ın deplasmanda çıkacağı kritik maç büyük ilgi görüyor. Günün maçlarını takip etmek isteyen sporseverler ise karşılaşmaların başlangıç saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, hangi takım saat kaçta sahaya çıkacak? İşte 9 Eylül Çarşamba gününün canlı yayınlanacak maç programı…