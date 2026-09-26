GÜNÜN MAÇLARI 26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde bugün kimin maçı var?
Futbolda 26 Eylül 2026 Cumartesi günü birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Milli takım mücadelelerinin yanı sıra Avrupa futbolundaki kritik maçlar da sporseverlerin takibinde olacak. Günün dikkat çeken programında İngiltere ile İspanya, Çekya ile Hırvatistan karşı karşıya gelirken, Türkiye U21 Milli Takımı da Ukrayna U21 deplasmanında mücadele edecek. Maçları canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmaların hangi saatte başlayacağını ve programda başka hangi mücadelelerin bulunduğunu merak ediyor. İşte 26 Eylül 2026 Cumartesi gününün maç takvimi ve saatleri...
26 Eylül 2026 Cumartesi günü futbol dünyasında hareketli bir fikstür dikkat çekiyor. Gün boyunca farklı organizasyonlarda oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, İngiltere-İspanya ve Çekya-Hırvatistan mücadeleleri öne çıkan maçlar arasında bulunuyor. Türkiye U21 Milli Takımı ise deplasmanda Ukrayna U21 karşısında puan mücadelesi verecek. Futbolseverler, karşılaşmaların başlama saatlerini ve günün maç takvimini araştırıyor. İşte 26 Eylül Cumartesi gününün maç programı ve karşılaşmaların başlama saatleri...
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ
UEFA Uluslar Ligi A Ligi - Grup 3
21.45 – İngiltere - İspanya (A Haber)
21.45 – Çekya - Hırvatistan (A Spor)
UEFA Uluslar Ligi B Ligi - Grup 1
16.00 – Slovenya - İskoçya (A Spor)
21.45 – Kuzey Makedonya - İsviçre (S Sport)
UEFA Uluslar Ligi C Ligi
19.00 | San Marino - Finlandiya
19.00 | Faroe Adaları - Kazakistan
21.45 | Arnavutluk - Belarus
21.45 | Slovakya - Moldova
UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri Grup H
19.00 – Ukrayna U21 - Türkiye U21
İspanya Kral Kupası
19.00 – Anaitasuna - Tedeón
19.00 – Calatayud - Baztán
19.00 – Lebrijana - Ceuta 6 de Junio
20.00 – Ribadesella - Noja
21.00 – Atlético Pinatarense - Melilla
LaLiga 2
15.00 – Ceuta - Real Sociedad II
17.15 – Granada - FC Andorra
19.30 – Tenerife - Cádiz
19.30 – Celta Vigo II - Sabadell
Hollanda 2. Ligi
17.30 – Heracles - Vitesse
21.00 – Volendam - VVV Venlo
21.00 – Roda - Waalwijk
21.00 – NAC Breda - FC Eindhoven
21.00 – Maastricht - Helmond
21.00 – Emmen - TOP Oss