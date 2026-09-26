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        Haberler Bilgi GÜNÜN MAÇLARI 26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde bugün kimin maçı var?

        GÜNÜN MAÇLARI 26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde bugün kimin maçı var?

        Futbolda 26 Eylül 2026 Cumartesi günü birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Milli takım mücadelelerinin yanı sıra Avrupa futbolundaki kritik maçlar da sporseverlerin takibinde olacak. Günün dikkat çeken programında İngiltere ile İspanya, Çekya ile Hırvatistan karşı karşıya gelirken, Türkiye U21 Milli Takımı da Ukrayna U21 deplasmanında mücadele edecek. Maçları canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmaların hangi saatte başlayacağını ve programda başka hangi mücadelelerin bulunduğunu merak ediyor. İşte 26 Eylül 2026 Cumartesi gününün maç takvimi ve saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        1

        26 Eylül 2026 Cumartesi günü futbol dünyasında hareketli bir fikstür dikkat çekiyor. Gün boyunca farklı organizasyonlarda oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, İngiltere-İspanya ve Çekya-Hırvatistan mücadeleleri öne çıkan maçlar arasında bulunuyor. Türkiye U21 Milli Takımı ise deplasmanda Ukrayna U21 karşısında puan mücadelesi verecek. Futbolseverler, karşılaşmaların başlama saatlerini ve günün maç takvimini araştırıyor. İşte 26 Eylül Cumartesi gününün maç programı ve karşılaşmaların başlama saatleri...

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        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ

        UEFA Uluslar Ligi A Ligi - Grup 3

        21.45 – İngiltere - İspanya (A Haber)

        21.45 – Çekya - Hırvatistan (A Spor)

        UEFA Uluslar Ligi B Ligi - Grup 1

        16.00 – Slovenya - İskoçya (A Spor)

        21.45 – Kuzey Makedonya - İsviçre (S Sport)

        3

        UEFA Uluslar Ligi C Ligi

        19.00 | San Marino - Finlandiya

        19.00 | Faroe Adaları - Kazakistan

        21.45 | Arnavutluk - Belarus

        21.45 | Slovakya - Moldova

        4

        UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri Grup H

        19.00 – Ukrayna U21 - Türkiye U21

        5

        İspanya Kral Kupası

        19.00 – Anaitasuna - Tedeón

        19.00 – Calatayud - Baztán

        19.00 – Lebrijana - Ceuta 6 de Junio

        20.00 – Ribadesella - Noja

        21.00 – Atlético Pinatarense - Melilla

        LaLiga 2

        15.00 – Ceuta - Real Sociedad II

        17.15 – Granada - FC Andorra

        19.30 – Tenerife - Cádiz

        19.30 – Celta Vigo II - Sabadell

        Hollanda 2. Ligi

        17.30 – Heracles - Vitesse

        21.00 – Volendam - VVV Venlo

        21.00 – Roda - Waalwijk

        21.00 – NAC Breda - FC Eindhoven

        21.00 – Maastricht - Helmond

        21.00 – Emmen - TOP Oss

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