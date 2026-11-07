HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 7 KASIM 2026: Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Altın fiyatları 7 Kasım 2026 Cumartesi günü yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ons altın ve döviz kurundaki değişimler, gram ve çeyrek altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde yaşanan hareketliliğin ardından güncel alış ve satış rakamları merak ediliyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Yarım, tam, Cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları yükseldi mi, düştü mü? İşte 7 Kasım 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları hafta sonu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Cuma günü küresel piyasalarda yaşanan fiyat hareketlerinin ardından gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarının hangi seviyede olduğu merak konusu oldu. Özellikle düğün hazırlığı yapanlar, birikimlerini altınla değerlendirenler ve kuyumculardan alışveriş yapacak vatandaşlar ‘’Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Kasım 2026 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…
BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
7 Kasım 2026 Cumartesi günü gram altın alış fiyatı 6.555,36, satış fiyatı ise 6.556,39 TL olarak kaydedildi.
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın 7 Kasım Cumartesi günü 10.488,58 TL’den alınırken, 10.719,70 TL’den satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.555,36
Satış: 6.556,39
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.069,36
Satış: 4.072,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.488,58
Satış: 10.719,70
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.954,32
Satış: 42.747,69
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.911,60
Satış: 21.439,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.954,32
Satış: 42.747,69
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.127,92
Satış: 44.225,14
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00