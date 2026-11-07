HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 7 KASIM 2026: Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları hafta sonu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Cuma günü küresel piyasalarda yaşanan fiyat hareketlerinin ardından gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarının hangi seviyede olduğu merak konusu oldu. Özellikle düğün hazırlığı yapanlar, birikimlerini altınla değerlendirenler ve kuyumculardan alışveriş yapacak vatandaşlar ‘’Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Kasım 2026 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…