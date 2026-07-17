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        Haberler Bilgi Gündem HAFTA SONU HAVA DURUMU: 18-19 Temmuz hava durumu nasıl, İstanbul, Ankara, İzmir'de sıcaklıklar kaç derece olacak? Meteoroloji yağmur uyarısı yaptı!

        HAFTA SONU HAVA DURUMU: 18-19 Temmuz hava durumu nasıl, İstanbul, Ankara, İzmir'de sıcaklıklar kaç derece olacak? Meteoroloji yağmur uyarısı yaptı!

        18-19 Temmuz hafta sonu yaklaşırken gözler yurt genelinde beklenen hava koşullarına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde yağışlı hava görülecek. Ege ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede ise yüksek sıcaklıklar ve açık gökyüzü etkisini sürdürecek. Peki, hafta sonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur bekleniyor mu, termometreler kaç dereceyi gösterecek? İşte 18-19 Temmuz hava durumu tahminleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 12:21 Güncelleme:
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        Temmuz ayının üçüncü hafta sonuna girilirken hava durumu tahminleri gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Meteoroloji’nin güncel değerlendirmelerine göre Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve Marmara’nın bazı kentlerinde sağanak yağış beklenirken, Ege ile Güneydoğu Anadolu’da sıcak ve güneşli hava etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta sonu planı yapanlar ise yağış ihtimaliyle birlikte günün en yüksek sıcaklıklarını araştırıyor. Peki, 18-19 Temmuz’da üç büyükşehirde hava nasıl olacak, yağmur görülecek mi? İşte hafta sonuna ilişkin son tahminler…

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        HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre hafta sonunda yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevreleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

        Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Ege ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok kentte sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek.

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        İSTANBUL HAFTA SONU HAVA DURUMU

        İstanbul’da 18-19 Temmuz hafta sonunda havanın parçalı bulutlu geçmesi, sıcaklığın ise 32 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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        ANKARA HAFTA SONU HAVA DURUMU

        Ankara’da 18-19 Temmuz hafta sonunda hava parçalı ve az bulutlu olacak ve sıcaklık ise 31 dereceye kadar yükselecek.

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        İZMİR HAFTA SONU HAVA DURUMU

        İzmir’de 18-19 Temmuz tarihlerinde açık ve az bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklığın 37 derece seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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