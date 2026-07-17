HAFTA SONU HAVA DURUMU: 18-19 Temmuz hava durumu nasıl, İstanbul, Ankara, İzmir'de sıcaklıklar kaç derece olacak? Meteoroloji yağmur uyarısı yaptı!

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre hafta sonunda yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevreleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Ege ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok kentte sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek.