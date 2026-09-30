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        Haberler Bilgi Hakkari ve Ege Denizi’nde deprem! 30 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Hakkari ve Ege Denizi’nde deprem! 30 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Sabah saatlerinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer aldı. Şemdinli (Hakkari) yakınlarında kaydedilen 3.2 büyüklüğündeki sarsıntının yanı sıra Ege Denizi'nde de iki deprem meydana geldi. İşte, 30 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 06:53 Güncelleme:
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        1

        Deprem hareketliliğini takip eden vatandaşlar, 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntıların merkez üssü ve büyüklük bilgilerini araştırıyor. Listede Türkiye'ye yakın bölgelerde kaydedilen depremler dikkat çekerken, saat 03.20'de meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem Şemdinli (Hakkari) çevresinde kaydedildi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Eylül son dakika deprem haberleri…

        2

        ŞEMDİNLİ (HAKKARİ) YAKINLARINDA 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Saat 03.20'de meydana gelen deprem, Irak'ın Penjwin, Süleymaniye bölgesinde kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 3.2, derinliği ise 35.5 kilometre olarak ölçüldü. Depremin Şemdinli'ye (Hakkari) uzaklığı 190.93 kilometre olarak açıklandı.

        3

        EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

        Ege Denizi'nde sabah saatlerinde iki ayrı sarsıntı meydana geldi. Saat 03.30'da kaydedilen depremin büyüklüğü 2.4, derinliği 5.75 kilometre oldu.

        Saat 03.54'te meydana gelen ikinci deprem ise 2.5 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsıntının derinliği 6.49 kilometre olarak ölçülürken, depremin Ayvacık'a (Çanakkale) 47.71 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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        30 EYLÜL 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        30 Eylül 2026 sabah saatlerinde kaydedilen öne çıkan depremler şöyle:

        03.54: Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale) açıkları, 2.5 büyüklüğünde, 6.49 kilometre derinlikte

        03.30: Ege Denizi, 2.4 büyüklüğünde, 5.75 kilometre derinlikte

        03.20: Penjwin, Süleymaniye (Irak) - Şemdinli (Hakkari) çevresi, 3.2 büyüklüğünde, 35.5 kilometre derinlikte

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 30 EYLÜL 2026

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.09.30 04:58:16 37.1643 28.0395 13.8 -.- 1.3 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
        2026.09.30 04:56:41 37.7355 29.3185 1.7 -.- 1.5 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
        2026.09.30 04:43:18 36.7048 25.6992 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.09.30 03:54:15 39.3130 25.4460 5.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.09.30 03:30:44 36.6988 25.7940 8.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.09.30 02:42:38 40.4322 42.4185 9.8 -.- 1.3 -.- KAYNAK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
        2026.09.30 01:46:24 40.3033 29.3497 5.1 -.- 1.2 -.- NUSHETIYE-KESTEL (BURSA) İlksel
        2026.09.30 01:41:54 40.1548 31.7170 3.7 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
        2026.09.30 01:28:50 39.2050 28.1282 9.1 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.30 01:15:35 39.7010 43.5932 5.4 -.- 1.6 -.- AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
        2026.09.30 01:02:49 37.0870 28.0020 5.2 -.- 0.9 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
        2026.09.30 00:52:20 39.2352 28.1312 12.2 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.30 00:50:45 39.5277 41.1408 18.5 -.- 1.2 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
        2026.09.30 00:48:49 37.1432 28.3887 14.4 -.- 1.0 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
        2026.09.30 00:26:00 38.1217 37.1368 5.0 -.- 2.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.30 00:23:28 35.3502 33.7495 13.3 -.- 1.8 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
        2026.09.30 00:17:55 37.1098 27.9945 5.3 -.- 1.6 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
        2026.09.30 00:03:24 38.0952 37.1165 4.8 -.- 1.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

        6

        30 EYLÜL 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-30 06:04:56 37.706 26.9725 7.0 ML 1.3 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.57 km] Söke (Aydın)
        2026-09-30 05:24:23 39.98267 41.37817 6.21 ML 1.3 Yakutiye (Erzurum)
        2026-09-30 04:56:42 37.72417 29.3185 6.99 ML 1.5 Honaz (Denizli)
        2026-09-30 04:43:17 36.71233 25.76167 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
        2026-09-30 03:54:16 39.3165 25.55333 6.49 ML 2.5 Ege Denizi - [47.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-09-30 03:30:48 36.78617 25.97267 5.75 ML 2.4 Ege Denizi
        2026-09-30 03:20:36 35.80533 45.8335 35.5 ML 3.2 Penjwin, Süleymaniye (Irak) - [190.93 km] Şemdinli (Hakkari)
        2026-09-30 02:42:40 40.44 42.359 7.0 ML 1.0 Şenkaya (Erzurum)
        2026-09-30 02:28:02 38.61917 39.6685 7.0 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
        2026-09-30 01:41:54 40.18117 31.773 7.02 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
        2026-09-30 01:28:50 39.1845 28.104 6.96 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-30 01:25:42 37.193 35.93267 7.0 ML 1.0 Ceyhan (Adana)
        2026-09-30 01:15:35 39.77683 43.5565 6.94 ML 1.3 Balık Gölü - [06.83 km] Doğubayazıt (Ağrı)
        2026-09-30 01:06:14 37.31483 37.03583 7.1 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
        2026-09-30 00:52:19 39.21483 28.12267 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-30 00:50:48 39.65317 41.0125 7.35 ML 1.5 Çat (Erzurum)
        2026-09-30 00:45:25 37.022 44.01017 6.63 ML 1.3 Mergasur, Erbil (Irak) - [20.92 km] Şemdinli (Hakkari)
        2026-09-30 00:26:00 38.08983 37.14533 7.0 ML 2.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
        2026-09-30 00:17:55 37.11433 27.96433 7.0 ML 1.2 Milas (Muğla)

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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