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        Haberler Bilgi Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezon bu akşam var mı? Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon bugün yayınlanacak mı? 24 Eylül 2026 NOW TV yayın akışı

        Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezon bu akşam var mı? Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon bugün yayınlanacak mı? 24 Eylül 2026 NOW TV yayın akışı

        Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezon başlangıç tarihi, dizinin takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. NOW TV ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan yapımın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak edilirken, gözler kanalın güncel yayın akışına çevrildi. İzleyiciler, "Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon ilk bölümü bu akşam ekrana gelecek mi, dizi NOW TV yayın akışında yer alıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Eylül 2026 Perşembe NOW TV yayın akışı ve dizinin yeni sezonuyla ilgili merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 17:07 Güncelleme:
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        NOW TV’nin sevilen yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı için yeni sezon heyecanı devam ediyor. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman izleyiciyle buluşacağı merak edilirken, takipçiler bu akşamki yayın programında yapımın yer alıp almadığını araştırmaya başladı. Perşembe günleri ekrana gelen dizinin hayranları, “Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezon ilk bölümü bugün yayınlanacak mı, NOW TV yayın akışında var mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Eylül 2026 Perşembe günü NOW TV ekranlarında yer alacak programlar ve yayın akışı detayları…

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        HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ SEZON BU AKŞAM VAR MI?

        Halef: Köklerin Çağrısı, 2. sezonuyla 24 Eylül 2026 bu akşam saat 20.00’de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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        HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

        Aşkları önündeki engelleri aşan ikilinin mutluluğu sezon finalinde yarım kalmıştı. Yeni sezonda ise Serhat ve Yıldız hiç beklemedikleri bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Geçirdiği kaza sonrası hafızasını kaybeden Yıldız’ın hayatı bambaşka bir yöne savrulurken, Serhat için artık tek bir hedef vardır: Yıldız’ı bulmak!

        Serhat, sevdiği kadının izini sürerken geçmişleri, aileleri ve aralarındaki büyük aşk yeniden karşılarına çıkacak. Yıldız’ın geçmişine dair hiçbir şeyi hatırlamaması, Serhat’ın mücadelesini daha da zorlaştırırken, aşkını yeniden kazanmak için vereceği savaş yeni sezonun en büyük merak konusu olacak.

        Birbirlerinden uzak düşseler de kalplerindeki bağdan vazgeçmeyen Serhat ve Yıldız için aşk bu kez sadece kavuşmak değil, yeniden birbirini bulabilmek anlamına gelecek.

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        NOW TV 24 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Anne Yarısı

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı /Yeni Bölüm

        00.15 Anne Yarısı

        02.45 İnadına Aşk

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