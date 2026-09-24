Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezon bu akşam var mı? Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon bugün yayınlanacak mı? 24 Eylül 2026 NOW TV yayın akışı

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Aşkları önündeki engelleri aşan ikilinin mutluluğu sezon finalinde yarım kalmıştı. Yeni sezonda ise Serhat ve Yıldız hiç beklemedikleri bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Geçirdiği kaza sonrası hafızasını kaybeden Yıldız’ın hayatı bambaşka bir yöne savrulurken, Serhat için artık tek bir hedef vardır: Yıldız’ı bulmak!

Serhat, sevdiği kadının izini sürerken geçmişleri, aileleri ve aralarındaki büyük aşk yeniden karşılarına çıkacak. Yıldız’ın geçmişine dair hiçbir şeyi hatırlamaması, Serhat’ın mücadelesini daha da zorlaştırırken, aşkını yeniden kazanmak için vereceği savaş yeni sezonun en büyük merak konusu olacak.

Birbirlerinden uzak düşseler de kalplerindeki bağdan vazgeçmeyen Serhat ve Yıldız için aşk bu kez sadece kavuşmak değil, yeniden birbirini bulabilmek anlamına gelecek.