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        Haberler Bilgi Gündem Haluk Levent tutuklandı mı? Haluk Levent neden hangi suçlamayla tutuklandı? İşte son dakika gelişmesinin detayları

        Haluk Levent tutuklandı mı? Haluk Levent neden hangi suçlamayla tutuklandı? İşte son dakika gelişmesinin detayları

        Haluk Levent hakkında araştırmalar kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüpheli hakkında hakimlik kararını verdi. Aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilere ilişkin süreç tamamlanırken, "Haluk Levent tutuklandı mı?" ve soruşturmadaki son durum en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 08:07 Güncelleme:
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        Haluk Levent neden tutuklandı? Kamuoyunda gündem yaratan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında verilen karar merak konusu olurken, soruşturmadaki son durum yakından takip ediliyor. İşte ayrıntılar...

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        HALUK LEVENT'İN DE ARALARINDA OLDUĞU 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        AA'nın haberine göre; sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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        Tutuklanan isimler şöyle:

        "Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay."

        Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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        AHBAP DERNEĞİ OPERASYONU NEDİR?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

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        Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

        Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

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        Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından buradan bırakılırken, 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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