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        Muharrem Ayı tarihi 2026: Hicri Yılbaşı ne zaman, bugün mü?

        Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı İslam alemi için büyük önem taşımaktadır. Muharrem, Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul görmektedir. Aşure Günü ve Muharrem orucu, milyonlarca Müslüman tarafından yakından takip ediliyor. Muharrem Ayı'nın başlamasıyla birlikte birçok kişi oruç ibadetinin tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, Hicri Yılbaşı ne zaman, Muharrem Ayı hangi tarihte başlıyor ve Muharrem orucu ne zaman tutulur? İşte 2026 Muharrem Ayı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 01:08 Güncelleme:
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        Hicri takvim, İslam dünyasında dini gün ve gecelerin belirlenmesinde önemli bir yere sahip. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, faziletli aylar arasında kabul ediliyor. Bu dönemde tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler Müslümanlar için ayrı bir önem taşıyor. Hicri Yılbaşı'nın yaklaşmasıyla birlikte Muharrem Ayı'nın başlangıç tarihi de merak konusu oldu. Peki, Hicri Yılbaşı bugün mü, Muharrem orucu ne zaman tutulur? Muharrem Ayı ne zaman? İşte Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı'na ilişkin merak edilenler…

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        HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

        Hicri takvimde yeni yıl, Muharrem Ayı'nın başlamasıyla birlikte idrak ediliyor. Muharrem ayı bu yıl 16 Haziran 2026 Salı başlıyor.

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        MUHARREM AYI NE ZAMAN?

        Muharrem Ayı, Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul ediliyor ve Hicri Yılbaşı ile birlikte başlıyor. 2026 yılında Muharrem Ayı 16 Haziran Salı günü başlıyor.

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        MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

        Muharrem orucu, özellikle Muharrem Ayı'nın 9, 10 ve 11. günlerinde tutuluyor. İslam geleneğinde Aşure Günü olarak bilinen Muharrem'in 10. günü ayrı bir öneme sahip bulunuyor.

        Pek çok kişi, yalnızca 10. günde değil, bir gün öncesi veya sonrasıyla birlikte oruç tutmayı tercih ediyor. Bu uygulama, dini kaynaklarda tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor.

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        AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

        Muharrem Ayı'nın 10. gününe denk gelen Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

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