Hicri takvim, İslam dünyasında dini gün ve gecelerin belirlenmesinde önemli bir yere sahip. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, faziletli aylar arasında kabul ediliyor. Bu dönemde tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler Müslümanlar için ayrı bir önem taşıyor. Hicri Yılbaşı'nın yaklaşmasıyla birlikte Muharrem Ayı'nın başlangıç tarihi de merak konusu oldu. Peki, Hicri Yılbaşı bugün mü, Muharrem orucu ne zaman tutulur? Muharrem Ayı ne zaman? İşte Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı'na ilişkin merak edilenler…