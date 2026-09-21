Hurda teşviki ÖTV indirimi çıkacak mı, son durum ne? 2026 Emeklilere ÖTV'siz araç kanun teklifi kabul edildi mi?

HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLARI KAPSAYACAK?

TBMM'ye sunulan hurda teşviki tekliflerinde araç yaşı konusunda farklı düzenlemeler bulunuyor. Bazı tekliflerde 25 yaş ve üzerindeki araçların, bazı tekliflerde ise 20 yaş ve üzerindeki taşıtların hurdaya ayrılması esas alınıyor.

Bu nedenle yeni bir düzenleme yürürlüğe girmeden önce hurda teşvikinin kesin şartlarının belli olduğunu söylemek mümkün değil. Araç yaşı, ÖTV istisnasının kapsamı ve yeni araç alımında aranacak koşullar, Meclis'ten geçecek kanun metnine göre netleşecek.