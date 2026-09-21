Hurda teşviki ÖTV indirimi çıkacak mı, son durum ne? 2026 Emeklilere ÖTV'siz araç kanun teklifi kabul edildi mi?
Hurda teşviki ve ÖTV indirimi beklentisi otomobil piyasasının gündeminde kalmaya devam ediyor. 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında ÖTV istisnası getirilmesini öngören teklif ile emeklilere ÖTV'siz araç imkanı sunulmasını amaçlayan düzenlemelerin Meclis'teki durumu merak ediliyor. Peki, 2026 Emeklilere ÖTV'siz araç kanun teklifi kabul edildi mi? İşte, Hurda teşviki ÖTV indirimi son dakika gelişmeleri…
Türkiye'de eski araçların yenilenmesine yönelik hurda teşviki ve ÖTV indirimi beklentisi sürüyor. TBMM'ye sunulan farklı kanun tekliflerinde belirli yaşın üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında ÖTV istisnası uygulanması amaçlanıyor. Emeklilere ÖTV'siz araç imkanı getirilmesini öngören teklifler de Meclis gündeminde bulunuyor. Peki, Hurda teşviki ÖTV indirimi çıkacak mı? İşte, 2026 Emeklilere ÖTV'siz araç kanun teklifinde son durum…
HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ 2026 ÇIKACAK MI?
25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında ÖTV istisnası sağlanmasını öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde belirlenen şartları taşıyan araç sahiplerinin yeni araç alımında ÖTV avantajından yararlanması gündeme gelecek.
Ancak mevcut durumda hurda aracını teslim eden vatandaşlara otomatik olarak ÖTV'siz araç alma hakkı veren yürürlükte bir düzenleme bulunmuyor. Teklifin yasalaşması için Meclis'teki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.
HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLARI KAPSAYACAK?
TBMM'ye sunulan hurda teşviki tekliflerinde araç yaşı konusunda farklı düzenlemeler bulunuyor. Bazı tekliflerde 25 yaş ve üzerindeki araçların, bazı tekliflerde ise 20 yaş ve üzerindeki taşıtların hurdaya ayrılması esas alınıyor.
Bu nedenle yeni bir düzenleme yürürlüğe girmeden önce hurda teşvikinin kesin şartlarının belli olduğunu söylemek mümkün değil. Araç yaşı, ÖTV istisnasının kapsamı ve yeni araç alımında aranacak koşullar, Meclis'ten geçecek kanun metnine göre netleşecek.
EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?
Emeklilere ÖTV'siz araç imkanı getirilmesini amaçlayan kanun teklifleri de TBMM gündeminde yer alıyor. Meclis'e sunulan tekliflerden biri, yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkarlara emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde bir defaya mahsus ÖTV istisnası uygulanmasını öngörüyor.
Teklifte, ÖTV istisnasından yararlanılarak alınan aracın 5 yıl süreyle devredilememesi de yer alıyor. Söz konusu teklifin Meclis'teki mevcut durumu ise komisyonda bulunuyor.
EMEKLİLER ÖTV'SİZ ARAÇTAN NASIL YARARLANACAK?
Mevcut tekliflerde ÖTV istisnasının belirli emekli gruplarını kapsaması öngörülüyor. Bu nedenle tüm emeklilerin bugün itibarıyla ÖTV ödemeden araç satın alabileceği bir uygulama bulunmuyor.
Tekliflerin yasalaşması halinde kimlerin yararlanabileceği, araç alımında uygulanacak şartlar ve araçların devrine ilişkin sınırlamalar kanunun yürürlüğe girmesiyle kesinlik kazanacak.
HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV'SİZ ARAÇTA SON DURUM
TBMM kayıtlarında hurda teşviki ve belirli emekli gruplarına ÖTV istisnası getirilmesini amaçlayan kanun teklifleri komisyonda bulunuyor. Dolayısıyla 20 Eylül 2026 itibarıyla bu teklifler henüz yasalaşmış değil.
Hurda teşviki veya emeklilere ÖTV'siz araç uygulamasının yürürlüğe girmesi için ilgili kanun tekliflerinin Meclis'teki yasama sürecinden geçmesi gerekiyor.