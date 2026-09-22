Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Hurda teşviki ÖTV indirimi çıkacak mı, son durum ne? 2026 Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi?

        Hurda teşviki ÖTV indirimi çıkacak mı, son durum ne? 2026 Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi?

        Hurda teşviki ÖTV indirimi ve emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. 25 yaş ve üzeri araçlar için ÖTV indirimi öngören kanun teklifi ile esnaf emeklilerine ÖTV istisnası getirilmesini amaçlayan teklifin Meclis'teki durumu araştırılıyor. Peki, Hurda teşviki ve emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, son durum ne? İşte, Hurda teşviki ÖTV indiriminde son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 22:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Hurda teşviki kapsamında 25 yaş ve üzerindeki araçların yenilenmesine yönelik ÖTV indirimi beklentisi sürerken, emeklilere ÖTV’siz araç imkanı getirilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi de Meclis gündemine taşındı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikte 7 milyon aracın 20 yaşın üzerinde olduğunu belirterek eski araçların yenilenmesine yönelik düzenleme çağrısında bulundu. Her iki teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı ve ÖTV indiriminin hangi şartlarda uygulanacağı merak ediliyor. Peki, Hurda teşviki ve emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı? İşte, 2026 emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi son dakika gelişmeleri…

        2

        HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLARI KAPSAYACAK?

        Hurda teşviki ve ÖTV indirimi için TBMM’ye sunulan kanun tekliflerinde farklı yaş şartları bulunuyor. Bazı tekliflerde 25 yaş ve üzeri, bazılarında ise 20 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında ÖTV avantajı sağlanması öngörülüyor.

        3

        Henüz yürürlükte bir hurda teşviki bulunmuyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde araç yaşı, ÖTV istisnasının kapsamı ve yeni araç alımında aranacak şartlar kesinleşecek.

        4

        EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?

        Emeklilere ÖTV’siz araç imkanı getirilmesini amaçlayan teklifler de TBMM gündeminde bulunuyor. Tekliflerden biri, yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkarlara emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde bir defaya mahsus ÖTV istisnası uygulanmasını öngörüyor.

        Teklifte, ÖTV istisnasıyla alınan aracın 5 yıl boyunca devredilememesi de yer alıyor. TBMM kayıtlarında teklifin son durumu “Komisyonda” olarak görünüyor.

        5

        EMEKLİLER ÖTV’SİZ ARAÇTAN NASIL YARARLANACAK?

        Mevcut teklif tüm emeklilere ÖTV’siz araç hakkı tanımıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde yalnızca kanunda belirtilen şartları taşıyan emekli grupları bu haktan yararlanabilecek.

        6

        HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV’SİZ ARAÇTA SON DURUM

        Hurda teşviki ve emeklilere ÖTV istisnası getiren teklifler henüz yasalaşmadı. Bu nedenle hurda aracını teslim edenlere otomatik olarak ÖTV’siz araç alma hakkı veya tüm emeklilere ÖTV muafiyeti sağlayan yürürlükte bir düzenleme bulunmuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hurda teşviki
        #ötv indirimi
        #ÖTVsiz araç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
        Fon soruşturmasında 5 tutuklama
        Fon soruşturmasında 5 tutuklama
        TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
        TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
        ABD ile Danimarka'dan Grönland anlaşması
        ABD ile Danimarka'dan Grönland anlaşması
        Trump: İran'la seçimden sonra anlaşma yapabiliriz
        Trump: İran'la seçimden sonra anlaşma yapabiliriz
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Aleyna Çakır davasında karar
        Aleyna Çakır davasında karar
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!
        Şüphelinin geçmişi mercek altında
        Şüphelinin geçmişi mercek altında
        Salah kariyerinde ilki başardı!
        Salah kariyerinde ilki başardı!
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı
        Mide balonu öldürmüştü! Mide balonu yemek borusunda açılmış
        Mide balonu öldürmüştü! Mide balonu yemek borusunda açılmış
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Paris'e yerleşti
        Paris'e yerleşti