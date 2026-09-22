Hurda teşviki ÖTV indirimi çıkacak mı, son durum ne? 2026 Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi?

Hurda teşviki kapsamında 25 yaş ve üzerindeki araçların yenilenmesine yönelik ÖTV indirimi beklentisi sürerken, emeklilere ÖTV’siz araç imkanı getirilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi de Meclis gündemine taşındı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikte 7 milyon aracın 20 yaşın üzerinde olduğunu belirterek eski araçların yenilenmesine yönelik düzenleme çağrısında bulundu. Her iki teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı ve ÖTV indiriminin hangi şartlarda uygulanacağı merak ediliyor. Peki, Hurda teşviki ve emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı? İşte, 2026 emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi son dakika gelişmeleri…