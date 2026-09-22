Hurda teşviki ÖTV indirimi çıkacak mı, son durum ne? 2026 Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi?
Hurda teşviki ÖTV indirimi ve emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. 25 yaş ve üzeri araçlar için ÖTV indirimi öngören kanun teklifi ile esnaf emeklilerine ÖTV istisnası getirilmesini amaçlayan teklifin Meclis'teki durumu araştırılıyor. Peki, Hurda teşviki ve emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, son durum ne? İşte, Hurda teşviki ÖTV indiriminde son durum…
Hurda teşviki kapsamında 25 yaş ve üzerindeki araçların yenilenmesine yönelik ÖTV indirimi beklentisi sürerken, emeklilere ÖTV’siz araç imkanı getirilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi de Meclis gündemine taşındı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikte 7 milyon aracın 20 yaşın üzerinde olduğunu belirterek eski araçların yenilenmesine yönelik düzenleme çağrısında bulundu. Her iki teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı ve ÖTV indiriminin hangi şartlarda uygulanacağı merak ediliyor. Peki, Hurda teşviki ve emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı? İşte, 2026 emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi son dakika gelişmeleri…
HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLARI KAPSAYACAK?
Hurda teşviki ve ÖTV indirimi için TBMM’ye sunulan kanun tekliflerinde farklı yaş şartları bulunuyor. Bazı tekliflerde 25 yaş ve üzeri, bazılarında ise 20 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında ÖTV avantajı sağlanması öngörülüyor.
Henüz yürürlükte bir hurda teşviki bulunmuyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde araç yaşı, ÖTV istisnasının kapsamı ve yeni araç alımında aranacak şartlar kesinleşecek.
EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?
Emeklilere ÖTV’siz araç imkanı getirilmesini amaçlayan teklifler de TBMM gündeminde bulunuyor. Tekliflerden biri, yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkarlara emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde bir defaya mahsus ÖTV istisnası uygulanmasını öngörüyor.
Teklifte, ÖTV istisnasıyla alınan aracın 5 yıl boyunca devredilememesi de yer alıyor. TBMM kayıtlarında teklifin son durumu “Komisyonda” olarak görünüyor.
EMEKLİLER ÖTV’SİZ ARAÇTAN NASIL YARARLANACAK?
Mevcut teklif tüm emeklilere ÖTV’siz araç hakkı tanımıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde yalnızca kanunda belirtilen şartları taşıyan emekli grupları bu haktan yararlanabilecek.
HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV’SİZ ARAÇTA SON DURUM
Hurda teşviki ve emeklilere ÖTV istisnası getiren teklifler henüz yasalaşmadı. Bu nedenle hurda aracını teslim edenlere otomatik olarak ÖTV’siz araç alma hakkı veya tüm emeklilere ÖTV muafiyeti sağlayan yürürlükte bir düzenleme bulunmuyor.