İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 KASIM 2026: İstanbul'un barajlarında su seviyesi değişti! İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranları 7 Kasım 2026 Cumartesi günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ömerli, Terkos, Darlık, Istrancalar, Sazlıdere, Büyükçekmece, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel su seviyeleri merak ediliyor. Kasım ayının ilk haftasında megakentin su rezervleri artarken barajlar arasındaki doluluk farkları dikkat çekti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) son ölçümlerine göre genel doluluk oranı yüzde 60'ın üzerinde seyrederken bazı barajlarda su seviyesi düşük kaldı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İstanbul'un en dolu ve en düşük su seviyesine sahip barajları hangileri? İşte 7 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları…
İstanbul'da barajların doluluk oranları megakentliler tarafından yakından takip ediliyor. İSKİ'nin son ölçümlerine göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 61,93'e ulaştı. Istrancalar ve Darlık barajları yüksek doluluk oranlarıyla dikkat çekerken Pabuçdere ve Kazandere'deki su miktarı diğer barajların gerisinde kaldı. Peki, Ömerli, Terkos, Büyükçekmece ve Sazlıdere barajları yüzde kaç dolu? İşte 7 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları…
7 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
7 Kasım 2026 tarihli İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verilerine göre barajların genel doluluk oranı yüzde 61,93 oldu. Bir önceki gün yüzde 61,59 seviyesinde bulunan doluluk oranı, 0,34 puan arttı.
İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?
Son resmi verilere göre İstanbul'un en dolu barajı yüzde 98,04 ile Istrancalar oldu. Bu barajı yüzde 95,19 doluluk oranıyla Darlık, yüzde 83,11 ile Ömerli takip etti.
Elmalı Barajı'nda doluluk yüzde 80,84, Alibey Barajı'nda ise yüzde 79,68 olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'daki dört barajın doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.
İSTANBUL'DA HANGİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI DÜŞÜK?
İstanbul genelinde su rezervleri artmasına rağmen Pabuçdere ve Kazandere barajları düşük doluluk oranlarıyla dikkat çekiyor.
Son ölçümlere göre Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 7,74, Kazandere Barajı'nın ise yüzde 11,55 oldu. Büyükçekmece Barajı yüzde 39,81, Sazlıdere Barajı yüzde 40,75 ve Terkos Barajı yüzde 50,45 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin 6 Kasım 2026 tarihli resmi ölçümlerine göre İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle:
Darlık Barajı: %95,19
Ömerli Barajı: %83,11
Alibey Barajı: %79,68
Elmalı Barajı: %80,84
Istrancalar Barajı: %98,04
Terkos Barajı: %50,45
Sazlıdere Barajı: %40,75
Büyükçekmece Barajı: %39,81
Kazandere Barajı: %11,55
Pabuçdere Barajı: %7,74