İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 KASIM 2026: İstanbul'un barajlarında su seviyesi değişti! İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

Son resmi verilere göre İstanbul'un en dolu barajı yüzde 98,04 ile Istrancalar oldu. Bu barajı yüzde 95,19 doluluk oranıyla Darlık, yüzde 83,11 ile Ömerli takip etti.

Elmalı Barajı'nda doluluk yüzde 80,84, Alibey Barajı'nda ise yüzde 79,68 olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'daki dört barajın doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.