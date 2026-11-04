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        Haberler Bilgi İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul’da okullar tatil oldu mu, İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?

        İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul’da okullar tatil oldu mu, İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?

        ''İstanbul'da yarın okullar tatil mi?'' sorusunun yanıtı, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Kent genelinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle 5 Kasım Perşembe günü eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 5 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul'da okul var mı yok mu, Valilikten tatil açıklaması geldi mi? İşte son gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        İstanbul için AKOM'dan şiddetli sağanak yağış uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'da aralıklarla süren sağanak yağışın, akşam saatlerinde hızı 60 km'yi bulan fırtınayla birlikte etkisini artırarak, şiddetli sağanağa döneceği bildirildi. Vatandaşların sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli olunması istendi. AKOM’un uyarısı sonrası 5 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 5 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul’da okul var mı, yok mu, Valilikten açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…

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        5 KASIM PERŞEMBE (YARIN) İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul'da 5 Kasım Perşembe günü okullar tatil edilmedi. Bu nedenle İstanbul'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim devam edecek.

        Hava koşullarına bağlı olarak İstanbul Valiliği tarafından yeni bir karar alınması halinde haberimiz güncellenecektir.

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        YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRACAK

        İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden sağanak yağışın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

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        AKOM'DAN UYARI

        Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu. AKOM'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "İstanbul'da, gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak yağışların, akşam 16.00-22.00 saatleri arasında, hızı 60 km/sa olacak fırtınayla birlikte etkisini artırarak, şiddetli sağanağa döneceği bildirildi.

        Yağışların, perşembe günü hafiflemesi, cuma günü itibari ile bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise hafta sonuna kadar (Pazar) 12-14 derece aralığında kış değerlerine yakın seyretmesi öngörülüyor."

        Yapılan uyarıyla birlikte İstanbulluların sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

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        KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

        Öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük tatilin ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak.

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