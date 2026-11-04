İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul’da okullar tatil oldu mu, İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı?

İstanbul için AKOM'dan şiddetli sağanak yağış uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'da aralıklarla süren sağanak yağışın, akşam saatlerinde hızı 60 km'yi bulan fırtınayla birlikte etkisini artırarak, şiddetli sağanağa döneceği bildirildi. Vatandaşların sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli olunması istendi. AKOM’un uyarısı sonrası 5 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 5 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul’da okul var mı, yok mu, Valilikten açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…