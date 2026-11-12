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        Haberler Bilgi İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverleri Avrupa'nın iki güçlü futbol ülkesi İtalya ve Fransa karşı karşıya getirecek. A Ligi 1. Grup'ta oynanacak kritik mücadelede İtalya, sahasında Fransa'yı konuk edecek. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, taraftarı önünde kazanarak gruptaki iddiasını güçlendirmek istiyor. San Siro'da oynanacak karşılaşma öncesinde İtalya - Fransa mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu araştırılmaya başlandı. Peki, İtalya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İtalya-Fransa maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 20:14 Güncelleme:
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        İtalya ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında kozlarını paylaşacak. Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa ise zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak liderlik yarışındaki avantajını korumayı hedefliyor. Peki, İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İtalya - Fransa maçı izle bilgisi...

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        İTALYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

        İtalya-Fransa maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 22.45’te oynanacak.

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        İTALYA-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

        İtalya-Fransa UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        İTALYA-FRANSA MAÇI CANLI İZLE

        İtalya-Fransa maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler A Spor ekranlarını takip edebilecek. Karşılaşmanın canlı yayını A Spor'un resmi internet sitesi ve dijital yayın seçenekleri üzerinden de takip edilebilecek.

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        MUHTEMEL 11’LER

        İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, Pio Esposito, Sebastiano Esposito

        Fransa: Maignan, Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe

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        #milli maç
        #UEFA
        #uluslar ligi
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