İtalya ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında kozlarını paylaşacak. Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa ise zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak liderlik yarışındaki avantajını korumayı hedefliyor. Peki, İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İtalya - Fransa maçı izle bilgisi...