İlk Evim Konut Kredisi başvuru takvimi: 1,20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?
İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü, düşük faizli İlk Evim Konut Kredisi için yapılacak açıklamalara çevrildi. Kamuoyunda yüzde 1,20 faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle gündeme gelen kredi paketi, ev alma planı yapanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. İlk Evim Konut Kredisi kapsamında başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı merak ediliyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi ne zaman çıkacak? İşte 2026 İlk Evim kredisi başvuru tarihleri ve başvuru şartları...
İlk Evim Konut Kredisi, ilk konutunu satın almak isteyenler için yakından takip ediliyor. Yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 aya kadar vade seçenekleri gündeme gelse de konuya ilişkin gözler resmi açıklamalara çevrildi. Vatandaşlar, bankaların başvuru almaya başlayacağı tarihi ve kampanyanın kapsamını öğrenmek istiyor. Peki, 1,20 faizli İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte merak edilen ayrıntılar.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?
2026 yılında ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin gündemindeki İlk Evim Konut Kredisi için yeni kampanyanın resmî başvuru süreci henüz başlamış değil. Kamuoyunda konuşulan yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 ay vade seçeneği, şu aşamada kesinleşmiş resmî şartlar olarak değerlendirilmemeli.
Başvuru ekranı, kredi limiti, peşinat oranı ve ödeme koşullarıyla ilgili ayrıntıların ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların yalnızca haberlerde yer alan iddialara dayanarak başvuru yapabileceklerini düşünmemeleri gerekiyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlk Evim Konut Kredisi başvurularının başlayacağı tarih henüz resmî olarak duyurulmadı. Başvuruların hangi tarihte alınacağı ve işlemlerin hangi bankalar üzerinden yürütüleceği, kampanyanın uygulama esaslarının açıklanmasıyla belli olacak.
Kredi paketinin devreye alınması hâlinde başvuru sürecinin bankalar üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Ancak hangi bankaların sisteme dahil olacağı konusunda kesin bir liste bulunmuyor. Başvuru tarihi açıklanmadan önce vatandaşların resmî duyuruları takip etmesi önem taşıyor.
YÜZDE 1,20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
İlk Evim Konut Kredisi için kesin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Bununla birlikte kampanyanın temel hedefinin ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlara destek sağlamak olması bekleniyor.
Resmî şartlar duyurulduğunda şu başlıkların netleşmesi gerekiyor:
Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmayacağı
Hane geliri için üst sınır uygulanıp uygulanmayacağı
Satın alınacak konutun değerine ilişkin sınır belirlenip belirlenmeyeceği
Kullanılabilecek azami kredi tutarı
Gerekli peşinat oranı
Kredi vadesi ve aylık faiz oranı
Başvuruların hangi bankalardan yapılacağı
Bu koşullar açıklanmadan, herhangi bir gelir sınırının veya peşinat oranının kesinleştiğini söylemek mümkün değil.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Kamuoyunda gündeme gelen modellerde 180 aya kadar, yani 15 yıl vadeli ödeme seçeneği öne çıkıyor. Ancak yeni İlk Evim Konut Kredisi için bu vade süresi henüz resmî olarak doğrulanmış değil.
Vade süresi, faiz oranı ve kredi tutarı aylık taksiti doğrudan etkileyecek. Bu nedenle kredi paketinin açıklanmasıyla birlikte yalnızca faiz oranına değil, toplam geri ödeme tutarına ve diğer masraflara da bakılması gerekiyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ AYLIK TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?
Aylık taksit tutarı; kullanılacak kredi miktarına, faiz oranına ve vadeye göre değişecek. Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade gibi seçenekler gündemde olsa da bunlar resmî koşullar olmadığı için kesin bir ödeme planı açıklanmış değil.
Kampanyanın şartları belli olduğunda farklı kredi tutarları için aylık taksit ve toplam geri ödeme hesaplaması yapılabilecek. Ev almayı planlayan vatandaşların mevcut konut kredisi tekliflerini de karşılaştırarak bütçelerini buna göre değerlendirmesi önem taşıyor.