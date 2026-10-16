İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

2026 yılında ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin gündemindeki İlk Evim Konut Kredisi için yeni kampanyanın resmî başvuru süreci henüz başlamış değil. Kamuoyunda konuşulan yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 ay vade seçeneği, şu aşamada kesinleşmiş resmî şartlar olarak değerlendirilmemeli.

Başvuru ekranı, kredi limiti, peşinat oranı ve ödeme koşullarıyla ilgili ayrıntıların ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların yalnızca haberlerde yer alan iddialara dayanarak başvuru yapabileceklerini düşünmemeleri gerekiyor.