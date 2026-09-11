Instagram çöktü mü? 11 Eylül 2026 Cuma Instagram'da sorun mu var, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek?

Instagram'da sorun yaşayan kullanıcılar, platformdaki son durumu araştırıyor. Downdetector verilerine göre 11 Eylül 2026 itibarıyla Instagram'da genel bir erişim kesintisi bulunmuyor. Uygulamaya giriş veya akış yenileme problemi yaşayan kullanıcıların bağlantı ve uygulama ayarlarını kontrol etmesi gerekiyor. Peki, Instagram'da sorun mu var, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? İşte, Instagram çöktü mü? Sorusunun yanıtına ilişkin detaylar…