İPHONE 18 ÖZELLİKLERİ | Yeni iPhone 18 özellikleri neler? iPhone 18 Pro ne zaman çıkacak?

Teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni nesil iPhone serisi hakkında ortaya çıkan iddialar ve beklentiler gündemi şimdiden hareketlendirmiş durumda. Özellikle iPhone 18 ve iPhone 18 Pro modelleriyle ilgili konuşulanlar, kullanıcıların heyecanını her geçen gün daha da artırıyor. Tasarımda köklü değişiklikler mi olacak, yoksa performans tarafında mı büyük sürprizler geliyor? Tüm bu soruların yanıtı henüz netlik kazanmasa da kulislerde dolaşan detaylar dikkat çekiyor. Peki, Yeni iPhone 18 özellikleri neler? iPhone 18 Pro ne zaman çıkacak? Ayrıntılar haberimizde.