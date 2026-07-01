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        Haberler Bilgi Gündem İPHONE 18 ÖZELLİKLERİ | Yeni iPhone 18 özellikleri neler? iPhone 18 Pro ne zaman çıkacak?

        İPHONE 18 ÖZELLİKLERİ | Yeni iPhone 18 özellikleri neler? iPhone 18 Pro ne zaman çıkacak?

        Teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni nesil iPhone serisi hakkında ortaya çıkan iddialar ve beklentiler gündemi şimdiden hareketlendirmiş durumda. Özellikle iPhone 18 ve iPhone 18 Pro modelleriyle ilgili konuşulanlar, kullanıcıların heyecanını her geçen gün daha da artırıyor. Tasarımda köklü değişiklikler mi olacak, yoksa performans tarafında mı büyük sürprizler geliyor? Tüm bu soruların yanıtı henüz netlik kazanmasa da kulislerde dolaşan detaylar dikkat çekiyor. Peki, Yeni iPhone 18 özellikleri neler? iPhone 18 Pro ne zaman çıkacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-01 10:08:51 Güncelleme:
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        Teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni nesil iPhone serisi hakkında ortaya çıkan iddialar ve beklentiler gündemi şimdiden hareketlendirmiş durumda. Özellikle iPhone 18 ve iPhone 18 Pro modelleriyle ilgili konuşulanlar, kullanıcıların heyecanını her geçen gün daha da artırıyor. Tasarımda köklü değişiklikler mi olacak, yoksa performans tarafında mı büyük sürprizler geliyor? Tüm bu soruların yanıtı henüz netlik kazanmasa da kulislerde dolaşan detaylar dikkat çekiyor. Peki, Yeni iPhone 18 özellikleri neler? iPhone 18 Pro ne zaman çıkacak? Ayrıntılar haberimizde.

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        IPHONE 18 PRO SERİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Teknoloji kulislerinde dolaşan son iddialar, Apple’ın iPhone 18 serisinin lansman planında dikkat çekici bir değişikliğe gidebileceğini gösteriyor. Buna göre, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin her zamanki gibi Eylül 2026’da tanıtılması beklenirken, serinin standart modeli olan iPhone 18’in ise 2027 yılının mart ayına kaydırılabileceği konuşuluyor. Bu olası ayrımın, ürün stratejisinde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği de değerlendiriliyor.

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        IPHONE 18 ÖZELLİKLERİ NELER?

        Ortaya atılan son bilgilere göre Apple, iPhone 18 serisinde donanım farklarını azaltarak tüm modellerde 12 GB RAM sunmayı planlıyor. Bu adımın, önceki serilerde Pro modellerin sahip olduğu bellek avantajını ortadan kaldıracağı ifade ediliyor.

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        Tasarım cephesinde ise özellikle Pro modellerde önemli değişiklikler gündemde. Face ID’nin ekran altına taşınması ve ön kameranın sol üst köşeye yerleştirilmesiyle daha geniş bir ekran deneyimi hedeflenirken, Apple’ın Dinamik Ada özelliğini yeni tasarım düzenine uyarlayarak kullanmaya devam edeceği konuşuluyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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