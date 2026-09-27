İSKİ 27 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlardaki su seviyesi oranı belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yaz ve kış aylarında barajlardaki doluluk oranı düşüyor veya yükseliyor. Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?