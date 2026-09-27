İSKİ 27 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşılan güncel resmi verilere göre barajlardaki su seviyesi düşüşte. Ömerli, Terkos, Darlık ve Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında son durum merak ediliyor. İşte, 27 Eylül 2026 güncel baraj doluluk oranı
Giriş: 27 Eylül 2026 - 19:29 Güncelleme:
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İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlardaki su seviyesi oranı belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yaz ve kış aylarında barajlardaki doluluk oranı düşüyor veya yükseliyor. Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 27 EYLÜL 2026
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı %36,21 olarak kaydedildi.
Ömerli Barajı: Yüzde 48,94
Darlık Barajı: Yüzde 54,42
Elmalı Barajı: Yüzde 65,17
Terkos Barajı: Yüzde 32,5
Alibey Barajı: Yüzde 33,25
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 26,37
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Sazlıdere Barajı: Yüzde 20,63
Istrancalar Barajı: Yüzde 22,35
Kazandere Barajı: Yüzde 11,93
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