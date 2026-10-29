İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilerle birlikte İstanbul barajlarındaki son durum duyuruldu. 28 Ekim’de baraj doluluk oranı yüzde 50 seviyesinin üzerindeydi. Peki, 29 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, hangi baraj ne kadar doldu?