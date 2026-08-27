İŞKUR TYP OKULLARA GÜVENLİK ALIMI BAŞVURU EKRANI: Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımları başladı mı, nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları neler?

GÜVENLİK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

30 bin güvenlik personeli alımında adaylardan istenecek koşullar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

İstihdamın özel güvenlik görevlisi statüsünde yapılması durumunda, başvuru yapacak kişilerin ilgili mevzuatta yer alan kriterleri karşılaması ve geçerliliği devam eden özel güvenlik kimlik kartına sahip olması bekleniyor. Yaş sınırı, öğrenim durumu, adli sicil şartı ve diğer başvuru kriterleri ise resmi ilan yayımlandığında netleşecek.