İŞKUR TYP OKULLARA GÜVENLİK ALIMI BAŞVURU EKRANI: Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımları başladı mı, nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları neler?
Yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken okullarda güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazandı. Bu kapsamda gündeme gelen yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisi alımı, iş fırsatı bekleyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 81 ildeki okullarda görev yapmak üzere planlanan güvenlik personeli desteğiyle öğrencilerin ve okul çevrelerinin güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Peki, 2026 okul güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilecek? İşte 30 bin güvenlik personeli alımına ilişkin merak edilenler...
Okullarda güvenlik seviyesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilmesi planlanıyor. Eğitim ortamlarında alınacak yeni tedbirler kapsamında hayata geçirilmesi beklenen uygulama, iş arayan adayların da yakın takibinde bulunuyor. Başvuruların İŞKUR üzerinden alınması beklenirken, adaylar başvuru takvimi, gerekli şartlar ve izlenecek sürece ilişkin resmi açıklamaları bekliyor. Peki, okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? Başvurular nasıl gerçekleştirilecek, kimler başvuru şartlarını karşılayacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde...
OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
14 Eylül 2026’da başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılması için 81 ilde toplam 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülecek alımlarda başvurular İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Başvuru tarihleri ile adaylarda aranacak şartların ise yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.
30 BİN GÜVENLİK ALIMI BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?
Adayların güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek, işe alım sürecindeki mülakatlar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. Personel görevlendirmelerinde okulların öğrenci kapasitesi, bulunduğu bölgenin özellikleri, güvenlik gereksinimi ve fiziki koşulları göz önünde bulundurulacak. İŞKUR’un ilanları yayımlamasının ardından belirlenen kriterleri karşılayan adaylar başvurularını yapabilecek.
Alınacak güvenlik personeline ait kontenjanların il ve okullara dağılımının ise valilikler koordinasyonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.
GÜVENLİK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
30 bin güvenlik personeli alımında adaylardan istenecek koşullar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
İstihdamın özel güvenlik görevlisi statüsünde yapılması durumunda, başvuru yapacak kişilerin ilgili mevzuatta yer alan kriterleri karşılaması ve geçerliliği devam eden özel güvenlik kimlik kartına sahip olması bekleniyor. Yaş sınırı, öğrenim durumu, adli sicil şartı ve diğer başvuru kriterleri ise resmi ilan yayımlandığında netleşecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Başvuru sürecinin açılmasıyla birlikte adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak iş ilanları ve program duyurularını inceleyebilecek. Kontenjanların il ve ilçe bazında belirlenmesi durumunda ise başvurular, adayların ikamet ettiği ya da ilanda açıkça belirtilen bölgelerdeki kadrolar için gerçekleştirilebilecek.