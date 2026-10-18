İstanbul baraj doluluk oranları 18 Ekim 2026 Pazar: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul'da baraj doluluk oranları 18 Ekim 2026 verileriyle belli oldu. İSKİ'nin açıkladığı rakamlara göre kentin barajlarında doluluk oranı yüzde 48,33 olarak ölçüldü. Peki, İstanbul'da hangi barajın su seviyesi en yüksek, hangisinin en düşük? İşte, İSKİ 18 Ekim 2026 Pazar İstanbul baraj doluluk oranları…
İstanbul’da barajların doluluk oranları, sonbahar yağışlarının ardından gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 18 Ekim 2026 tarihli verilere göre, kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48,33 oldu. Barajlar arasındaki doluluk farkı dikkat çekerken bazı kaynaklarda su seviyesi yüzde 70’in üzerine çıktı, bazılarında ise yüzde 10’un altında kaldı. İşte, İSKİ güncel baraj doluluk oranı…
18 EKİM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ’nin 18 Ekim 2026 tarihli verilerine göre İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 48,33 olarak kaydedildi. Kentin su rezervleri barajlara göre farklılık gösterirken yağışların doluluk oranlarına etkisi de yakından takip ediliyor.
İSTANBUL’DA EN DOLU VE EN BOŞ BARAJ HANGİSİ?
İSKİ verilerine göre İstanbul’da en yüksek doluluk oranı yüzde 77,48 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı Barajı’nı yüzde 75,75 ile Darlık, yüzde 75,03 ile Alibey Barajı izledi.
En düşük doluluk oranı ise yüzde 3,58 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi. Kazandere Barajı’nda doluluk yüzde 8,08 olarak ölçüldü. Böylece iki barajda da su seviyesi yüzde 10’un altında kaldı.
18 EKİM 2026 İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI
İSKİ’nin 18 Ekim 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:
* Elmalı Barajı: Yüzde 77,48
* Darlık Barajı: Yüzde 75,75
* Alibey Barajı: Yüzde 75,03
* Istrancalar Barajı: Yüzde 70,48
* Ömerli Barajı: Yüzde 66,62
* Terkos Barajı: Yüzde 36,67
* Sazlıdere Barajı: Yüzde 30,95
* Büyükçekmece Barajı: Yüzde 30,18
* Kazandere Barajı: Yüzde 8,08
* Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,58