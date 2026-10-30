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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul elektrik kesinti programı: 8 saat sürecek! 30 Ekim İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

        İstanbul elektrik kesinti programı: 8 saat sürecek! 30 Ekim İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

        BEDAŞ 30 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul Avrupa Yakası'nda uygulanacak planlı elektrik kesintisi programını duyurdu. Bölgelerinde elektriği olmayan vatandaşlar elektrik kesintisi olan ilçeleri ve mahalleleri sorguluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) çalışma takvimine göre bazı bölgelerde elektrik verilemeyen süre 8 saate kadar çıkabilecek. Peki,30 Ekim 2026 İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Avrupa Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 30 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesinti programını açıkladı.Kesinti olan ilçeler arasında Fatih, Esenler, Şişli, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Beşiktaş, Bayrampaşa, Bağcılar yer aldı. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu yanıt buldu. İşte, 30 Ekim Cuma İstanbul elektrik kesintisi programı...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 30 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da farklı saat aralıklarında bazı ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak.

        İşte elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler listesi:

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