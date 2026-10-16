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        Haberler Bilgi İSTANBUL HAFTA SONU HAVA DURUMU: İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, kaç gün sürecek? 17-18 Ekim Hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı?

        İSTANBUL HAFTA SONU HAVA DURUMU: İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, kaç gün sürecek? 17-18 Ekim Hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı?

        İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yer yer şiddetini artıran yağmur nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Son günlerde etkili olan yağışlı havanın ne zaman İstanbul'u terk edeceği ise merak konusu oldu. Özellikle hafta sonu için plan yapan vatandaşlar, Meteoroloji'nin güncel tahminlerini yakından takip ediyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek, hafta sonu sağanak devam edecek mi? İşte 16, 17, 18 ve 19 Ekim 2026 İstanbul hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        İstanbul'da peş peşe gelen sağanak yağışlar gündemdeki yerini koruyor. Aralıklarla şiddetini artıran yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken İstanbulluların hafta sonu planlarını da belirsizliğe sürükledi. Yağışlı havanın etkisini ne kadar sürdüreceği ve güneşin ne zaman yeniden yüzünü göstereceği merak ediliyor. Gözler, Meteoroloji'nin önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahminlerine çevrildi. Peki, İstanbul'da yağışlar hafta sonu da sürecek mi, hava ne zaman düzelecek? İşte 16, 17, 18 ve 19 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da beklenen hava koşulları...

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        İSTANBUL'DA SAĞANAK DEVAM EDECEK

        Son hava durumu değerlendirmeleri, Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların önümüzdeki saatlerde daha da şiddetleneceğini gösteriyor. Özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası ve kuzey kesimleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülen yağışların, 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevresinde yoğun şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

        14 Ekim'de yaşanan şiddetli yağışların olumsuz etkileri henüz tamamen ortadan kalkmazken bölge için yeni bir uyarı yapıldı. Beklenen sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi risklerin yeniden gündeme gelebileceği belirtilerek vatandaşlardan ve ilgili kurumlardan olası olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almaları istendi.

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        İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR KAÇ GÜN DEVAM EDECEK?

        İstanbul'da dün etkili olan ve birçok bölgede su baskınlarına neden olan şiddetli yağışlarla ilgili Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün dünden daha riskli. Cuma gecesi yeni bir yağış daha geliyor" diyerek uyardı

        Prof. Dr. Şen, cumartesi günü için de dikkatli olunması çağrısı yaparak, "Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece bir yağış daha geliyor. Bu yağışta kuvvetli gözüküyor. Enerjiyi nereden toplayacak bakacağız. O da riskli gözüküyor. Hafta sonuna kadar risk devam ediyor." dedi.

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        METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul'da Yağışlar Yeniden Kuvvetleniyor!" başlığı ile kentte beklenen yeni yağışlara ilişkin uyarı yayımladı.

        Yapılan açıklamada, şu tahminlere yer verildi:

        "Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibarıyla etkisıni kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi (17.10.2026) günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi beklenmektedir.

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        14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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