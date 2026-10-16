İSTANBUL'DA SAĞANAK DEVAM EDECEK

Son hava durumu değerlendirmeleri, Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların önümüzdeki saatlerde daha da şiddetleneceğini gösteriyor. Özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası ve kuzey kesimleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülen yağışların, 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevresinde yoğun şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

14 Ekim'de yaşanan şiddetli yağışların olumsuz etkileri henüz tamamen ortadan kalkmazken bölge için yeni bir uyarı yapıldı. Beklenen sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi risklerin yeniden gündeme gelebileceği belirtilerek vatandaşlardan ve ilgili kurumlardan olası olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almaları istendi.