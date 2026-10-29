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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’da 8 saatlik kesinti! BEDAŞ duyurdu! 30 Ekim elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul’da 8 saatlik kesinti! BEDAŞ duyurdu! 30 Ekim elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul elektrik kesinti programını duyurdu. İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımını sağlayan BEDAŞ, 12 ilçede toplam 8 saat elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Birçok ilçede yaşanacak elektrik kesintisi vatandaşları etkiliyor. İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler arasında, Şişli, Sarıyer, Küçükçekmece'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçede yer almakta. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 30 Ekim 2026 elektrik arızası olan o ilçeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 00:18 Güncelleme:
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        İstanbul’da 30 Ekim 2026 Cuma günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ’ın duyurduğu çalışma programına göre Avrupa Yakası’nda bazı ilçelerde elektrik kesintileri sabah saatlerinde başlayacak ve bazı bölgelerde saat 17.00’ye kadar sürecek. Avrupa Yakası'nda bazı bölgelerde kesintilerin 8 saate kadar sürmesi planlanıyor. Kesin dönüş saati, mahalle ve sokak bazında değişiyor. Peki 30 Ekim Cuma elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım, İstanbul'da 30 Ekim Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.

        Sabah saatlerinde başlayacak kesintilerin bazı bölgelerde 17.00’ye kadar sürmesi beklenirken, vatandaşlar kesintiden etkilenecek bölgeleri ve elektriklerin yeniden verileceği saatleri araştırıyor.

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