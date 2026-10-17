İSTANBUL’DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ? Vali Gül açıkladı! 19 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul’da okullar açık mı kapalı mı, tatil mi oldu?
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hafta içi okullar tatil edilmişti. Olumsuz hava koşulları sebebiyle hafta sonu yapılması planlanan e-Sınavlar ve bazı kurslar için de ara verme kararı alındı. Yaşanan gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler, yeni haftanın ilk gününde İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda "İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aranırken İstanbul Valisi Davut Gül'den son dakika açıklaması geldi. Peki, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil mi oldu? İşte detaylar...
İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış, eğitim öğretimi de etkiledi. Hafta içinde Perşembe ve Cuma günleri okullar tatil edilirken hafta sonu da bazı eğitim faaliyetleri durduruldu. Gözler ise pazartesi günü için alınacak karara çevrildi. Bu kapsamda öğrenciler, veliler ve öğretmenler “İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul Valiliği’nin konuyla ilgili duyuruları yakından takip edilirken beklenen açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Peki, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul'da okullar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar…
İSTANBUL’DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte meydana gelen selin ardından yapılan incelemelerde açıklamada bulundu.
Vali Gül dere yatağındaki yerlerin yıkılacağını belirterek "Bugün ve yarın çok büyük bir yağış beklemiyoruz." dedi.
Vali Gül, yaptığı açıklamada pazartesi günü eğitim ve öğretimin devam edeceğini söyledi.
Buna göre, İstanbul'da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okullar açık olacak.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklaması şu şekilde;
"DERELERİN ISLAHI İÇİN YIKIMA BAŞLADIK"
"Kayıp vatandaşlarımız aranıyor. Gönüllülerimiz de arıyor. Emniyet ekipleri son HTS kayıtlarını kontrol ederek arama faaliyetinde bulunuyor. İBB, İSKİ ve Sarıyer Belediyesi'nin de katıldığı toplantıda alınan karar gereği derelerin ıslahı için adım atıyoruz. Mağduriyete yol açmadan derelerin ıslahıyla ilgili sürecin önünü açıp yıkım çalışmamızı başlattık.
"YARINA KADAR HASAR TESPİTİ YAPILACAK"
Dün 5 bin vatandaşımızın hesabına 10'ar bin TL para yatırıldı. Bu para zararların karşılığı değil. Afet döneminde acil olarak kullanılabilecek bir para. Hasarları yarın öğleye kadar belirlemek istiyoruz. AFAD'ın belirleyeceği hasar tespitiyle birlikte gereken yardım paralarını da vatandaşlarımızın hesabına çıkaracağız.
"KAYIPLARIN KİMLİKLERİ BELLİ"
Bugün ve yarın yağış var. Toprak yağışa doydu. Bazı yerlerde toprak kayması ya da sıkıntılı bir binada oturuyorlarsa, risk görüyorlarsa kaymakamlıklarımız hemşerilerimizi misafir etmeye hazır. Şüphede kalan olursa riske girilmemeli. Bugün dere ıslahı konusunda yıkımları tamamlamak istiyoruz. Bütün kurumlar el birliğiyle çalışıyor. Kayıpların kimlikleri belli. Birisi Türkmenistan, 2'si Türkiye vatandaşı.
"PAZARTESİ EĞİTİME DEVAM EDECEĞİZ"
Karada her hangi bir yere takılmış olabiliyor. 5-10 kilometre uzakta da çıkabiliyor. Hasar tespit çalışmalarını bugün, olmazsa yarın öğleye kadar bitirip; pazartesi günü de maddi zararları hemşerilerimizin hesaplarına yatırılacak. Su numunelerinde olumsuz bir durum çıkmadı. Elektrik veremediğimiz yerler var ve bu tedbir amaçlı. Pazartesi eğitim, öğretime devam edeceğiz."
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
İLK ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kasım ara tatili, hafta içindeki 5 günlük tatil süresine önceki ve sonraki hafta sonlarının eklenmesiyle toplam 9 güne ulaşacak.
Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerini tamamladıktan sonra hafta sonuyla birlikte tatile çıkacak. Ara tatilin sona ermesinin ardından 21-22 Kasım hafta sonu yaşanacak ve öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.