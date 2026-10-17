İSTANBUL’DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ? Vali Gül açıkladı! 19 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul’da okullar açık mı kapalı mı, tatil mi oldu?

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklaması şu şekilde;

"DERELERİN ISLAHI İÇİN YIKIMA BAŞLADIK"

"Kayıp vatandaşlarımız aranıyor. Gönüllülerimiz de arıyor. Emniyet ekipleri son HTS kayıtlarını kontrol ederek arama faaliyetinde bulunuyor. İBB, İSKİ ve Sarıyer Belediyesi'nin de katıldığı toplantıda alınan karar gereği derelerin ıslahı için adım atıyoruz. Mağduriyete yol açmadan derelerin ıslahıyla ilgili sürecin önünü açıp yıkım çalışmamızı başlattık.

"YARINA KADAR HASAR TESPİTİ YAPILACAK"

Dün 5 bin vatandaşımızın hesabına 10'ar bin TL para yatırıldı. Bu para zararların karşılığı değil. Afet döneminde acil olarak kullanılabilecek bir para. Hasarları yarın öğleye kadar belirlemek istiyoruz. AFAD'ın belirleyeceği hasar tespitiyle birlikte gereken yardım paralarını da vatandaşlarımızın hesabına çıkaracağız.

"KAYIPLARIN KİMLİKLERİ BELLİ"

Bugün ve yarın yağış var. Toprak yağışa doydu. Bazı yerlerde toprak kayması ya da sıkıntılı bir binada oturuyorlarsa, risk görüyorlarsa kaymakamlıklarımız hemşerilerimizi misafir etmeye hazır. Şüphede kalan olursa riske girilmemeli. Bugün dere ıslahı konusunda yıkımları tamamlamak istiyoruz. Bütün kurumlar el birliğiyle çalışıyor. Kayıpların kimlikleri belli. Birisi Türkmenistan, 2'si Türkiye vatandaşı.