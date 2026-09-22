İstanbul’da yağmur yağacak mı, ne zaman başlıyor? Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yağış beklentisi artıyor. Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova'da, zamanla Batı Karadeniz'in batısında Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli sağanak yağışın olması bekleniyor. Peki İstanbul'da yağmur yağacak mı, ne zaman başlıyor? İşte, 22 Eylül 2026 İstanbul hava durumuna ilişkin güncel veriler
İstanbul’da yağmurlu hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Hafta başında mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıklar bazı illerimizde kademeli olarak düşmeye başladı. Peki İstanbul’da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
İSTANBUL’DA YAĞMUR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Edirne'nin güneyi (Keşan, Enez, İpsala çevreleri), Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli (21-60 kg/m2/12 saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra bölgenin batısını (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), çarşamba akşam saatlerinden sonra ise bölgenin doğusunu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) terk edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
İstanbul’da 22 Eylül Salı günü sıcaklık 19°C, 23°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Çanakkale ve Tekirdağ ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin dışında bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin batı ve kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.