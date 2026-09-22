Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’da yağmur yağacak mı, ne zaman başlıyor? Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı geldi

        İstanbul’da yağmur yağacak mı, ne zaman başlıyor? Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı geldi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yağış beklentisi artıyor. Balıkesir'in kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova'da, zamanla Batı Karadeniz'in batısında Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli sağanak yağışın olması bekleniyor. Peki İstanbul'da yağmur yağacak mı, ne zaman başlıyor? İşte, 22 Eylül 2026 İstanbul hava durumuna ilişkin güncel veriler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 01:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İstanbul’da yağmurlu hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Hafta başında mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıklar bazı illerimizde kademeli olarak düşmeye başladı. Peki İstanbul’da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

        2

        İSTANBUL’DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Edirne'nin güneyi (Keşan, Enez, İpsala çevreleri), Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli (21-60 kg/m2/12 saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi.

        Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra bölgenin batısını (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), çarşamba akşam saatlerinden sonra ise bölgenin doğusunu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) terk edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

        Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        İstanbul’da 22 Eylül Salı günü sıcaklık 19°C, 23°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

        3

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Çanakkale ve Tekirdağ ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        EGE

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        4

        AKDENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin dışında bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin batı ve kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BATI KARADENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul’da yağmur yağacak mı
        #hava durumu
        #ıstanbul hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MASAK’tan 2 milyar TL’lik işleme durdurma
        MASAK’tan 2 milyar TL’lik işleme durdurma
        Apartman dairesinde 3 erkek ölü bulundu
        Apartman dairesinde 3 erkek ölü bulundu
        "İran iyi durumda değil"
        "İran iyi durumda değil"
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        "Şampiyonlar Ligi hayalim gerçek oldu"
        "Şampiyonlar Ligi hayalim gerçek oldu"
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı