İSTANBULLULAR DİKKAT! Yarın bazı yollar kapalı olacak! 4 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar nereler?

4 EKİM İSTANBUL’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul'un düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa etabı, 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

Yenikapı'da ilk olarak saat 08.00'de 5K startıyla başlayacak olan İstanbul'u Koşuyorum'da 10K startıysa saat 09.15’te verilecek. 5K'da sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden U yaparak Yenikapı'ya dönecekken, 10K'da ise sporcular Sarayburnu'ndan U dönüşü yapıp yarışı Yenikapı'da sonlandıracak.

7 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı ve iki ayrı kategoride (5K ve 10K) koşulacak yarış nedeniyle İstanbul'un Tarihî Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.