İSTANBULLULAR DİKKAT! Yarın bazı yollar kapalı olacak! 4 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar nereler?
4 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek ''İstanbul'u Koşuyorum - Avrupa Etabı'' nedeniyle bazı yollarda trafik düzenlemesine gidilecek. Yarış güzergahındaki sahil yolunun bir kısmı belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılacak. Kapalı yollar nedeniyle trafik akışı alternatif yollardan sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kapatılacak yolları açıkladı. Peki, 4 Ekim Pazar günü İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, yollar saat kaçta açılacak? İşte 4 Ekim 2026 İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar listesi...
İstanbul’da pazar günü yola çıkacak sürücüleri yakından ilgilendiren bir trafik düzenlemesi uygulanacak. ‘’İstanbul’u Koşuyorum - Avrupa Etabı 2026’’ kapsamında gerçekleştirilecek yarış nedeniyle Avrupa Yakası’ndaki sahil yolunun bir bölümü araç trafiğine kapatılacak. Megakentte trafiğe kapatılacak yollar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklandı. Peki, yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar nereler? İşte İstanbul'da 4 Ekim 2026 Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar...
4 EKİM İSTANBUL’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul'un düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa etabı, 4 Ekim Pazar günü yapılacak.
Yenikapı'da ilk olarak saat 08.00'de 5K startıyla başlayacak olan İstanbul'u Koşuyorum'da 10K startıysa saat 09.15’te verilecek. 5K'da sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden U yaparak Yenikapı'ya dönecekken, 10K'da ise sporcular Sarayburnu'ndan U dönüşü yapıp yarışı Yenikapı'da sonlandıracak.
7 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı ve iki ayrı kategoride (5K ve 10K) koşulacak yarış nedeniyle İstanbul'un Tarihî Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.
4 EKİM İSTANBUL’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
Buna göre, 4 Ekim Pazar günü;
Kennedy Caddesi/Eminönü-Yenikapı yönü,
Kennedy Caddesi/Zeytinburnu-Yenikapı yönü,
Namık Kemal Caddesi,
Mustafa Kemal Caddesi,
Segah Sokak,
Kumluk Sokak,
Şair Sermet Sokak,
Aksakal Sokak,
Ahırkapı Caddesi trafiğe kapalı olacak.
İSTANBUL’DA YOLLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Yarış güzergahındaki yollar, sabah saat 06.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak ve saat 12.00'de yeniden trafiğe açılacak.
SÜRÜCÜLER HANGİ GÜZERGAHLARI KULLANABİLİR?
Yenikapı-Sarayburnu arasındaki sahil yolunun kapalı olacağı saatlerde sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekecek. Özellikle Tarihi Yarımada, Eminönü ve Fatih yönüne yapılacak yolculuklarda pazar sabahı trafik düzenlemesinin dikkate alınması önem taşıyor.
Yolun yeniden trafiğe açılmasıyla birlikte güzergahın normal ulaşım düzenine dönmesi planlanıyor.