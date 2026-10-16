İSTANBUL’UN 15 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? 16 Ekim 2026 BEDAŞ/AYEDAŞ kesinti sorgulama

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında yürütülen bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle 15 ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. 16 Ekim 2026 Cuma günü elektrik kesintisinden etkilenen ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise elektriğin yeniden verileceği saatleri araştırıyor. Kesinti saatleri ilçe ve mahalleye göre değişirken BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın güncel duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, bugün İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? İşte 16 Ekim 2026 elektrik kesintisi programı ve BEDAŞ/AYEDAŞ kesinti sorgulama ekranı…