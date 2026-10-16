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        Haberler Bilgi İSTANBUL’UN 15 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? 16 Ekim 2026 BEDAŞ/AYEDAŞ kesinti sorgulama

        İSTANBUL’UN 15 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? 16 Ekim 2026 BEDAŞ/AYEDAŞ kesinti sorgulama

        16 Ekim Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve elektriğin yeniden verileceği saatler araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın planlı kesinti duyurularına göre bakım, onarım ve şebeke çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanıyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? İşte 16 Ekim 2026 İstanbul elektrik kesintisi listesi ve kesinti sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 12:37 Güncelleme:
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        İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında yürütülen bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle 15 ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. 16 Ekim 2026 Cuma günü elektrik kesintisinden etkilenen ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise elektriğin yeniden verileceği saatleri araştırıyor. Kesinti saatleri ilçe ve mahalleye göre değişirken BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın güncel duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, bugün İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? İşte 16 Ekim 2026 elektrik kesintisi programı ve BEDAŞ/AYEDAŞ kesinti sorgulama ekranı…

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        İSTANBUL'UN 15 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

        16 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul'un 15 ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Kesintiler Avrupa ve Anadolu yakasında farklı mahalleleri kapsıyor.

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        16 EKİM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?

        BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ekim Cuma günü Güngören'de bağlantı çalışması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

        AYEDAŞ'ın internet sitesindeki bilgilere göre ise aynı gün Anadolu Yakası'nda Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacak.

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        İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        İstanbul'da elektriklerin yeniden verileceği saat, kesintinin yaşandığı mahalleye ve yürütülen çalışmaya göre değişiyor.

        Elektrik kesintisi yaşayan vatandaşların, kendi adresleri için açıklanan bitiş saatini kontrol etmesi gerekiyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklanan planlı kesinti saatleri, çalışmaların öngörülen başlangıç ve bitiş zamanlarını gösteriyor. Çalışmaların seyrine göre bu saatlerde değişiklik yaşanabilir.

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        İSANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE KESİNTİ SAATLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        İstanbul'da elektrik kesintisi olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Avrupa Yakası için BEDAŞ'ın, Anadolu Yakası için AYEDAŞ'ın resmi internet sitelerindeki kesinti sorgulama bölümlerini kullanabilir.

        Sorgulama ekranından ilçe ve mahalle bilgileriyle planlı kesintiler, çalışma saatleri ve etkilenen bölgeler kontrol edilebilir.

        Böylece 16 Ekim 2026 Cuma günü elektrik kesintisinin hangi saatlerde uygulanacağı ve elektriğin ne zaman yeniden verilmesinin beklendiği öğrenilebilir.

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        BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        #İstanbul elektrik kesintisi
        #BEDAŞ
        #ayedaş
        #elektrik kesintisi
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