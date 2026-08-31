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        Haberler Bilgi İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE EKRANI | İzlanda-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam maçı şifresiz izle

        İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE EKRANI | İzlanda-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam maçı şifresiz izle

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek elemelerde 7'de 7 yapan 12 Dev Adam, İzlanda'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmek ve gruptaki liderliğini korumak istiyor. Millilerin heyecan dolu mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler ise ''İzlanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı'', ''12 Dev Adam maçı şifresiz izle linki'' şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, İzlanda-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        1

        12 Dev Adam parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak. Elemelerde 7’de 7 yapan Milliler, İzlanda’yı yenmesi halinde galibiyet serisini 8’e çıkarmış olacak. Elemelerde gruplarını ilk 3'te tamamlayacak ekipler, Dünya Kupası bileti alacak. Ay-yıldızlıların kritik mücadelesinin başlama saati ve 12 Dev Adam maçı şifresiz izleme ekranı basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İzlanda-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, İzlanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…

        2

        İZLANDA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İzlanda-Türkiye basketbol maçı, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü (bugün) oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak.

        3

        İZLANDA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TRT 1 ve S Sport'tan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        4

        İZLANDA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam’ın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ADAY KADRO

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Darius Karutasu, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay.

        6

        TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

        FIBA'nın internet sitesinden açıklanan maç programı şöyle:

        31 Ağustos Pazartesi:

        İzlanda-Türkiye

        26 Kasım Perşembe:

        İtalya-Türkiye

        29 Kasım Pazar:

        Türkiye-İzlanda

        26 Şubat 2027 Cuma:

        Litvanya-Türkiye

        1 Mart 2027 Pazartesi

        Türkiye-İtalya

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