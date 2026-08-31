İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE EKRANI | İzlanda-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam maçı şifresiz izle

12 Dev Adam parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak. Elemelerde 7’de 7 yapan Milliler, İzlanda’yı yenmesi halinde galibiyet serisini 8’e çıkarmış olacak. Elemelerde gruplarını ilk 3'te tamamlayacak ekipler, Dünya Kupası bileti alacak. Ay-yıldızlıların kritik mücadelesinin başlama saati ve 12 Dev Adam maçı şifresiz izleme ekranı basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İzlanda-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, İzlanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…