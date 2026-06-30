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        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ || Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ || Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

        Kabine Toplantısı gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki kritik gündem maddeleri masaya yatırılacak. Özellikle Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme ve "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son gelişmeler toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, gündemde hangi konular var? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Milyonların yakından takip ettiği toplantıda ekonomi, güvenlik ve dış politika başta olmak üzere birçok önemli konu değerlendirilecek. Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin son durum ve terörle mücadelede gelinen aşama Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararlarla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. İşte merak edilenler...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

        Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

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        KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        Türkiye'nin gündeminde öne çıkan başlıklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

        7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olacak. 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak.

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        Gözler, NATO Zirvesi marjında Beştepe'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birlikleri ele alınacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek.

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        TERÖRSÜZ TÜRKİYE

        Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık ise Terörsüz Türkiye olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinde sahadaki son durum istihbarat verileri çerçevesinde görüşülecek.

        Yasal düzenleme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. Ekonomideki gelişmeler de gündemde yer alan konular arasında. Kabine Toplantısı'nda, kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da ele alınacak.

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