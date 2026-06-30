KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ || Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Milyonların yakından takip ettiği toplantıda ekonomi, güvenlik ve dış politika başta olmak üzere birçok önemli konu değerlendirilecek. Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin son durum ve terörle mücadelede gelinen aşama Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararlarla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. İşte merak edilenler...