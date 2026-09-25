MİLYONLARIN GÖZÜ MECLİS'TE! 2026 Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman? Kademeli erken emeklilik şartları neler, kimleri kapsayacak?
Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca kişi, erken emeklilik için yeni bir adım atılıp atılmayacağını merak ediyor. Kademeli emekliliğe ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda beklerken 4 Eylül'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle yeni bir soru önergesi sunuldu. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsayacak? 2000-2008 arası SGK girişi olanların emeklilik şartları değişecek mi? İşte 2026 kademeli emeklilikte son durum gelişmeleri...
Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeler, emeklilik planı yapan çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. 2023 yılında yürürlüğe giren EYT düzenlemesinin ardından, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 sonrasına denk gelen çalışanların emeklilik koşulları yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar, prim gün sayısı ve yaş şartlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifi komisyonda beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yöneltilen soru önergeleri de gündemde yer alıyor. Peki, 2026 kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Kademeli erken emeklilik şartları neler, kimleri kapsayacak?
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, SON DURUM NEDİR?
25 Eylül 2026 itibarıyla kademeli emekliliğe ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe girmedi. EYT kapsamı dışında kalan çalışanların beklediği düzenlemeye yönelik kanun teklifleri ise TBMM'de komisyonda bulunuyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
5 Aralık 2024'te Ediz Ün tarafından Meclis Başkanlığına sunulan 2/2755 esas numaralı teklif, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı bulunanların emeklilik yaş ve prim şartlarının kademeli olarak düzenlenmesini öngörüyor. Teklifin TBMM'deki son durumu komisyonda olarak görünüyor.
Kademeli emeklilik konusunda Meclis'e sunulan bir diğer teklif ise CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın imzasını taşıyor. 3 Mart 2025 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan 2/2959 esas numaralı teklif, işçiler, memurlar ve sözleşmeli personel için kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmasını amaçlıyor.
Teklifte ayrıca malullük ve yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken prim ödeme gün sayılarının düşürülmesi öngörülüyor. Söz konusu teklif de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor.
Her iki teklif de henüz yasalaşmadığı için mevcut emeklilik şartları geçerliliğini koruyor.
KADEMELİ EMEKLİLİKTE YENİ GELİŞME: BAKANLIĞA SORU ÖNERGESİ
Kademeli emeklilik talepleri, eylül ayında verilen yeni bir soru önergesiyle yeniden Meclis gündemine taşındı.
İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 4 Eylül 2026 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.
Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması talebini konu alan 7/48458 esas numaralı önergenin TBMM kayıtlarındaki son durumu, “15 günlük cevaplanma süresi devam ediyor” şeklinde yer alıyor.
2000-2008 ARASI SGK GİRİŞLİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?
Mevcut mevzuata göre, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan 4A (SSK) kapsamındaki çalışanlar için iki farklı emeklilik seçeneği bulunuyor.
Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurmaları koşuluyla 7.000 prim gününü tamamlayarak emekli olabiliyor. Alternatif olarak 25 yıllık sigortalılık süresini ve 4.500 prim gününü tamamlayanlar da aynı yaş şartlarıyla emeklilik hakkı kazanabiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yayımladığı mevcut 4A emeklilik şartlarına göre, çalışanların bu iki seçenekten birinin koşullarını yerine getirmesi gerekiyor. Emeklilik için aranan yaş, prim günü ve sigortalılık süresi, kişinin ilk sigorta tarihi ve sigortalılık statüsüne göre değişebiliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emeklilik düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.
TBMM'ye sunulan kanun tekliflerinin yasalaşabilmesi için ilgili komisyon ve Genel Kurul süreçlerinden geçmesi gerekiyor. Düzenlemenin kapsamı, yaş şartları ve prim gün sayıları ise ancak teklifin kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanması halinde kesinlik kazanacak.
Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan kademeli emeklilik tablolarının, resmi olarak kabul edilmiş yeni emeklilik şartlarıyla karıştırılmaması gerekiyor.