MİLYONLARIN GÖZÜ MECLİS'TE! 2026 Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman? Kademeli erken emeklilik şartları neler, kimleri kapsayacak?

2000-2008 ARASI SGK GİRİŞLİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

Mevcut mevzuata göre, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan 4A (SSK) kapsamındaki çalışanlar için iki farklı emeklilik seçeneği bulunuyor.

Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurmaları koşuluyla 7.000 prim gününü tamamlayarak emekli olabiliyor. Alternatif olarak 25 yıllık sigortalılık süresini ve 4.500 prim gününü tamamlayanlar da aynı yaş şartlarıyla emeklilik hakkı kazanabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yayımladığı mevcut 4A emeklilik şartlarına göre, çalışanların bu iki seçenekten birinin koşullarını yerine getirmesi gerekiyor. Emeklilik için aranan yaş, prim günü ve sigortalılık süresi, kişinin ilk sigorta tarihi ve sigortalılık statüsüne göre değişebiliyor.