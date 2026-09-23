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        Haberler Bilgi Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri 2026 | Gözler Meclis'te! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak, prim ve yaş şartları belli oldu mu?

        Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri 2026 | Gözler Meclis'te! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak, prim ve yaş şartları belli oldu mu?

        Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, emeklilik yaşını ve prim gününü bekleyen milyonlarca çalışanın gündeminde. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanları ilgilendiren düzenlemeye ilişkin TBMM'ye sunulan kanun teklifleri henüz yasalaşmadı. Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi soruları gündemdeki yerini korurken, gözler TBMM'deki çalışmalara çevrildi. İşte 2026 kademeli (erken) emeklilikte son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 17:05 Güncelleme:
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        1

        Kademeli emeklilik 2026 son dakika gelişmeleri, EYT kapsamında emekli olamayan çalışanların gündeminde yer alıyor. Kademeli emekliliğin Meclis’e gelip gelmediği, çıkıp çıkmayacağı ve olası düzenlemede yaş ile prim gün şartlarının nasıl olacağı merak ediliyor. TBMM’ye konuya ilişkin kanun teklifleri sunulurken, tekliflerin yasama sürecindeki durumu da yakından takip ediliyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte yaş ve prim şartları belli oldu mu? İşte 2026 kademeli emeklilikte son durum…

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

        Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin TBMM’ye sunulan teklifler henüz yasalaşmadı. 5 Aralık 2024’te Meclis Başkanlığına sunulan 2/2755 esas numaralı teklifin mevcut durumu komisyonda bulunuyor. Teklifte, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olanların emeklilik, yaş ve prim şartlarının kademeli olarak uygulanması öngörülüyor. Ancak düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için kademeli emeklilik hakkına ilişkin kesinleşmiş yeni bir şart bulunmuyor.

        3

        KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Kademeli emeklilik düzenlemesinin ne zaman çıkacağına ilişkin henüz açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. İlgili kanun teklifinin TBMM’de komisyonda olması nedeniyle düzenleme henüz Genel Kurulda görüşülüp yasalaşmadı. Bu nedenle kademeli emekliliğin yürürlüğe gireceği tarih, Meclis’teki yasama sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

        4

        KADEMELİ EMEKLİLİK PRİM VE YAŞ ŞARTLARI NELER?

        Kademeli emeklilik için sosyal medya ve internet sitelerinde farklı yaş ve prim tabloları paylaşılsa da henüz yürürlükte olan resmi bir kademeli emeklilik tablosu bulunmuyor. TBMM’deki 2/2755 esas numaralı teklifte, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigorta başlangıcı olanların emeklilik, yaş ve prim şartlarının kademeli olarak uygulanması öngörülüyor. Ancak teklif henüz yasalaşmadığı için kadın ve erkekler için kesinleşmiş yeni yaş ve prim şartları bulunmuyor.

        5

        KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU BELLİ OLDU MU?

        Kademeli emeklilikte sigorta başlangıç tarihine göre farklı yaş ve prim şartlarının uygulanmasını öngören tablolar gündemde olsa da henüz yürürlükte olan resmi bir kademeli emeklilik tablosu bulunmuyor. TBMM’deki ilgili teklifler yasalaşmadığı için yeni yaş, prim günü ve emeklilik koşulları da kesinleşmiş değil. Düzenlemenin kapsamı ve şartları, Meclis’teki yasama sürecinin tamamlanması halinde netlik kazanacak.

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        #erken emeklilik
        #Emeklili
        #kademeli emeklilik
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