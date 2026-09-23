Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri 2026 | Gözler Meclis'te! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak, prim ve yaş şartları belli oldu mu?

KADEMELİ EMEKLİLİK PRİM VE YAŞ ŞARTLARI NELER?

Kademeli emeklilik için sosyal medya ve internet sitelerinde farklı yaş ve prim tabloları paylaşılsa da henüz yürürlükte olan resmi bir kademeli emeklilik tablosu bulunmuyor. TBMM’deki 2/2755 esas numaralı teklifte, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigorta başlangıcı olanların emeklilik, yaş ve prim şartlarının kademeli olarak uygulanması öngörülüyor. Ancak teklif henüz yasalaşmadığı için kadın ve erkekler için kesinleşmiş yeni yaş ve prim şartları bulunmuyor.