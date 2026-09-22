KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM: Kademeli erken emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi, 2000-2008 girişliler ne zaman emekli olacak, erken emeklilik şartları nelerdir?

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Mevcut sistemde bazı çalışanlar farklı uygulamalar sayesinde yaş şartını beklemeden veya daha düşük prim günleriyle emeklilik imkanlarından yararlanabiliyor. Ancak erken emeklilik şartları herkes için aynı değil.

Sigorta başlangıç tarihi, 4A, 4B veya 4C kapsamındaki çalışma durumu, prim gün sayısı ve kişinin özel durumları emeklilik hesabında belirleyici oluyor. Bu nedenle erken emeklilik konusunda kişiye özel emeklilik hesabı yapılması gerekiyor.

Kademeli emeklilik için sosyal medyada ve çeşitli haber platformlarında farklı yaş ve prim tabloları paylaşılıyor. Ancak henüz yasalaşmış bir kademeli emeklilik düzenlemesi olmadığı için bu tablolar resmi emeklilik şartı olarak kabul edilemez.