KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM: Kademeli erken emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi, 2000-2008 girişliler ne zaman emekli olacak, erken emeklilik şartları nelerdir?
EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışan, emeklilik koşullarında değişiklik sağlayabilecek yeni bir yasal adımın atılıp atılmayacağını takip ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların merak ettiği konuların başında, yaş şartının kademeli olarak uygulanmasına yönelik bir düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği geliyor. Mevcut sistemde emeklilik için gereken şartlar, sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve kişinin tabi olduğu sigortalılık statüsü doğrultusunda belirleniyor. Peki, kademeli emeklilik düzenlemesi Meclis'ten geçti mi? Yeni bir düzenleme yapılacak mı, yapılırsa ne zaman uygulanacak? Erken emeklilik için hangi koşullar aranıyor? İşte 2026'da kademeli emeklilik ve olası yaş tablosuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Emeklilik koşullarında değişiklik olup olmayacağı, EYT’den yararlanamayan çalışanların yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. 1999 sonrasında sigortalı olan vatandaşlar, yaş şartının sigorta başlangıç tarihine göre aşamalı biçimde uygulanmasına yönelik beklentilerini koruyor. Kademeli emeklilik başlığı altında tartışılan bu yaklaşımın yasal bir düzenlemeye dönüşüp dönüşmeyeceği merak edilirken, 2026 yılına ilişkin açıklamalar ve Meclis süreci de araştırılıyor. Peki, kademeli emeklilik konusunda Meclis’e teklif sunuldu mu, yeni bir düzenleme hayata geçirilecek mi? 2026 için kademeli emeklilik tablosu açıklandı mı, erken emeklilikte hangi şartlar aranıyor? İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkıp çıkmayacağı, özellikle 1999-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik ile sigortalıların emeklilik yaşının işe giriş tarihine göre kademeli olarak belirlenmesi hedefleniyor.
Ancak 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmiş yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor. Dolayısıyla yeni bir kanun çıkarılmadığı sürece çalışanlar mevcut emeklilik mevzuatındaki yaş ve prim şartlarına tabi olmaya devam edecek.
2026 KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU NETLEŞTİ Mİ?
Kademeli emeklilik yasalaşırsa hangi sigorta başlangıç tarihlerinin kapsama alınacağı, kadın ve erkekler için uygulanacak emeklilik yaşları ve prim gün şartları kanun metniyle kesinleşecek.
Özellikle 1999-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7.000-7.200 prim günü gibi mevcut şartlar gündeme geliyor.
Bu nedenle yeni bir kanun yürürlüğe girmeden sosyal medyada veya farklı platformlarda paylaşılan kademeli emeklilik tablolarına göre emeklilik hesabı yapılmaması gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Kademeli emeklilik konusunda TBMM'ye sunulmuş teklifler bulunuyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın teklifinde 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların kademeli geçişle emekli olabilmesi öneriliyor. Aynı teklifte memur ve esnaf için 9 bin prim gününün 7 bin 200 güne düşürülmesi de yer alıyor.
Ayrıca 2026 yılında TBMM'ye kademeli emeklilik taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi de sunuldu. Önerge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yöneltildi ve Bakanlığın konuya ilişkin yanıtı 17 Ağustos 2026 tarihinde TBMM kayıtlarına geçti.
1999 SONRASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?
8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan vatandaşların önemli bir bölümü EYT düzenlemesinden yararlanamadı. Bu nedenle 1999 sonrası sigorta başlangıcı olan çalışanlar, kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesini bekliyor.
Yeni bir kademeli emeklilik yasası çıkmadığı sürece bu kişilerin emeklilik şartları mevcut mevzuata göre belirlenmeye devam edecek. Sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve sigortalılık statüsü emeklilik hesabında belirleyici olacak.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Mevcut sistemde bazı çalışanlar farklı uygulamalar sayesinde yaş şartını beklemeden veya daha düşük prim günleriyle emeklilik imkanlarından yararlanabiliyor. Ancak erken emeklilik şartları herkes için aynı değil.
Sigorta başlangıç tarihi, 4A, 4B veya 4C kapsamındaki çalışma durumu, prim gün sayısı ve kişinin özel durumları emeklilik hesabında belirleyici oluyor. Bu nedenle erken emeklilik konusunda kişiye özel emeklilik hesabı yapılması gerekiyor.
Kademeli emeklilik için sosyal medyada ve çeşitli haber platformlarında farklı yaş ve prim tabloları paylaşılıyor. Ancak henüz yasalaşmış bir kademeli emeklilik düzenlemesi olmadığı için bu tablolar resmi emeklilik şartı olarak kabul edilemez.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Henüz yasalaşmış bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmadığı için kesin kapsam açıklanmış değil. Gündemdeki tekliflerde ise ağırlıklı olarak 8 Eylül 1999 sonrası ve 2008 yılına kadar sigorta başlangıcı bulunan çalışanlara yönelik kademeli geçiş modelleri öne çıkıyor.
Yeni bir yasa hazırlanması halinde sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık statüsü ve yaş gibi kriterlerin birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak resmi düzenleme açıklanmadan belirli bir yaş veya prim sayısını kesin şart olarak vermek doğru olmayacaktır.
2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLARA KADEMELİ EMEKLİLİK VAR MI?
2000-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar kademeli emeklilik düzenlemesinin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor. Kamuoyunda farklı yaş ve prim tabloları paylaşılmasına rağmen bunlar şu an için resmi emeklilik tablosu değil. Dolayısıyla 2000, 2001, 2002 veya sonraki yıllarda sigorta girişi bulunanların yeni bir yasa çıkmadan bu tablolar üzerinden kesin emeklilik tarihi hesaplaması doğru olmayacak.