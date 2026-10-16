KADEMELİ EMEKLİLİK 2026 ÇIKACAK MI?

2026 itibarıyla kademeli emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girmiş değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, kademeli emeklilik konusunda yeni bir çalışma bulunmadığı yönündeki değerlendirmeler kamuoyuna yansıdı. Öte yandan konuyla ilgili çeşitli kanun teklifleri TBMM gündemine sunuldu. Ancak bir kanun teklifinin Meclis'e verilmesi, teklifin kabul edildiği veya yasalaştığı anlamına gelmiyor.

Emeklilik şartlarında değişiklik yapılabilmesi için ilgili düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Bu nedenle kademeli emeklilik için kesin bir yürürlük tarihi açıklanmış değil.