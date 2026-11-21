Kademeli emeklilik tablosu son durum 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi, erken emeklilik şartları neler?
EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik konusunda yaşanacak son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 1999 sonrası sigorta girişi bulunan vatandaşlar, emeklilik yaşının ve prim gün şartının değişip değişmeyeceğini araştırıyor. 2026 yılında kademeli emeklilik beklentisini yeniden gündeme taşıyan kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Son olarak 26 Ekim 2026 tarihinde hazırlanan yeni teklif, 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanları ilgilendiriyor. Ancak Meclis'e sunulan tekliflerin henüz yasalaşmadığı ve mevcut emeklilik koşullarının uygulanmaya devam ettiği belirtiliyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, 2026 kademeli emeklilik şartları neler, erken emeklilik kimleri kapsayacak? İşte 2026 kademeli emeklilikte son durum...
Kademeli emeklilik düzenlemesi, EYT kapsamına giremeyen çalışanların gündemindeki yerini koruyor. İlk sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 sonrasında olan vatandaşlar, yaş ve prim şartlarında yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyor. TBMM’ye sunulan kanun teklifleri arasında 1999-2008 dönemindeki sigortalıları kapsaması hedeflenen düzenlemeler de bulunuyor. Buna karşın henüz yürürlüğe giren yeni bir kademeli emeklilik yasası veya kesinleşmiş emeklilik tablosu bulunmuyor. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi ve erken emeklilik şartları neler? İşte 2026 yılı itibarıyla kademeli emeklilikte öne çıkan gelişmeler ve merak edilen tüm ayrıntılar.
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026: KİMLERİ KAPSAYACAK?
Kademeli emeklilik için kamuoyunda konuşulan modeller, özellikle 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlara odaklanıyor. Ancak yeni düzenleme yasalaşmadığı için bu tarih aralığına göre hazırlanmış tablolar kesinleşmiş emeklilik koşulları olarak değerlendirilemiyor.
2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?
Kademeli emeklilik beklentisinin merkezinde 2000-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar bulunuyor. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunanlara yaş şartı olmadan emeklilik imkânı tanınırken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar mevcut yaş koşullarına tabi olmaya devam ediyor.
Yeni bir düzenleme yasalaşmadığı için 2000-2008 arası sigorta girişi bulunanların tamamı için erken emeklilik hakkı doğmuş değil. Meclis'teki tekliflerin kabul edilip edilmeyeceği ve hangi şartlarla uygulanacağı ise yasama sürecinin sonunda belli olacak.
1999-2008 ARASI MEVCUT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kademeli emeklilik yasalaşmadığı için 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4A (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için mevcut şartlar uygulanıyor. Bu kapsamda temel emeklilik koşulları şöyle:
- Kadınlar: 58 yaş ve 7.000 prim günü.
- Erkekler: 60 yaş ve 7.000 prim günü.
Alternatif olarak 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim günü koşuluyla da emeklilik seçeneği bulunuyor. Bu seçenekte de kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranıyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanların koşulları ise sigortalılık statüsüne ve ilgili mevzuata göre değişebiliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emeklilik düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağına ilişkin açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. TBMM'deki teklifin önce komisyon aşamasında değerlendirilmesi, ardından yasama sürecindeki diğer aşamaların tamamlanması gerekiyor.
Şu an için 2000-2008 arası sigorta girişi bulunan çalışanların yeni bir emeklilik başvurusu yapabileceği bir uygulama başlamış değil. Bu nedenle vatandaşların resmî açıklamaları, TBMM'deki teklifin durumunu ve SGK duyurularını takip etmesi önem taşıyor.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kademeli emeklilik düzenlemesinden bağımsız olarak mevcut mevzuatta bazı çalışanlara özel erken emeklilik imkânları tanınıyor. Bu haklar kişinin sigorta başlangıç tarihine, prim gününe ve çalışma koşullarına göre değişebiliyor.
Malulen emeklilik, engellilik nedeniyle emeklilik, engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara yönelik prim avantajları ve yıpranma payı uygulaması bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Ayrıca belirli şartları sağlayan çalışanlar için yaş haddinden veya kısmi emeklilik seçenekleri de gündeme gelebiliyor.