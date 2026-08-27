Kanlı Ay tutulması için geri sayım: Hayatın bu alanlarında değişim kapıda! 2026 Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi ve burçları nasıl etkileyecek?
Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. Ay'ın tutulma sırasında kızıl tonlara bürünebilmesi nedeniyle halk arasında Kanlı Ay olarak anılan gökyüzü olayında Ay'ın yaklaşık yüzde 96'sı Dünya'nın gölgesinde kalacak. Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarının tutulmanın etkilerini daha belirgin hissedilecek olan Ay tutulması; duygusal kararlar, kapanması gereken süreçler ve yeni bir düzen kurma ihtiyacı temalarını ön plana çıkaracak. Peki, 28 Ağustos Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi ve hangi burçları daha fazla etkileyecek? İşte, Ay tutulması tarihi, saati ve Koç'tan Balık'a burçlara etkileri…
28 Ağustos 2026 Kanlı Ay tutulması için geri sayım sürerken, tutulmanın burçlara etkileri de astrolojiye ilgi duyanların gündeminde yer alıyor. Balık burcunun yaklaşık 4 derecesinde gerçekleşecek parçalı Ay tutulmasının; duygular, ilişkiler, geçmişten gelen meseleler ve kişinin hayatında artık tamamlanması gereken konular üzerinde etkili olacağı yorumlanıyor. Peki, Kanlı ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi ve burçları nasıl etkileyecek? İşte, 2026 Kanlı ay tutulması burçlara etkileri…
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
28 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleşecek parçalı Ay tutulmasının yarı gölgeli evresi Türkiye saatiyle 04.23'te başlayacak. Parçalı tutulma 06.12'de başlayacak ve maksimum evre 06.28'de yaşanacak. Bu sırada Ay'ın yaklaşık yüzde 96'sı Dünya'nın gölgesinde kalacak. Tutulmanın tüm evreleri ise 10.01'de sona erecek.
Tutulmanın Türkiye'den gözlemlenme koşulları ise Ay'ın ufka yakın olması nedeniyle bölgelere göre değişecek. Özellikle batı kesimlerinde yaşayanlar, tutulmanın belirgin evrelerini takip etme açısından daha avantajlı olacak.
KANLI AY TUTULMASI EN ÇOK HANGİ BURCU ETKİLEYECEK?
28 Ağustos Ay tutulmasının en güçlü hissedileceği burç Balık olacak. Tutulmanın Balık burcunda gerçekleşmesi, bu burcun temsilcileri için kişisel kararları ve hayat yönünü ön plana çıkarabilir.
Balıklar kendileriyle ilgili önemli bir kararın eşiğine gelebilir. Hayatlarında artık kendilerine hizmet etmeyen bir düzeni değiştirme, geçmişte kalan bir konuyu kapatma veya yeni bir başlangıç yapma isteği güçlenebilir.
Tutulmanın karşı aksında yer alan Başak burçları ise özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar ve karşılıklı beklentiler konusunda önemli gelişmeler yaşayabilir.
KANLI AY TUTULMASIYLA HANGİ KONULAR GÜNDEME GELECEK?
Tutulma döneminde bazı burçlar için ilişkilerde netleşme, aile içinde kararlar, kariyer değişiklikleri, maddi düzenlemeler ve geçmişten gelen meselelerin kapanması gündeme gelebilir.
Özellikle uzun süredir ertelenen kararların artık daha fazla bekletilmek istenmemesi dikkat çekebilir. Bazıları için bir ilişkinin geleceğini belirlemek, bazıları için iş veya yaşam düzenini değiştirmek, bazıları içinse geçmişte kalan bir konuyu tamamen geride bırakmak söz konusu olabilir.
Astrolojik açıdan tutulmanın mesajı, her şeyi aynı şekilde sürdürmek yerine kişinin hayatında gerçekten devam etmesini istediği şeyleri yeniden değerlendirmesi olarak yorumlanıyor.
KOÇ BURCU KANLI AY TUTULMASINDAN NASIL ETKİLENECEK?
Koç burçları için tutulmanın ana konusu dış dünyadan çok iç dünyada yaşanan hesaplaşmalar olabilir. Uzun süredir ertelenen duygular, geçmişte kapanmamış meseleler ve kişinin kendisine itiraf etmekte zorlandığı konular yeniden gündeme gelebilir.
Bu dönemde Koçlar, herkese yetişmeye çalışmak yerine kendi ihtiyaçlarını fark etmek isteyebilir. Eski bir kırgınlığın kapanması veya geçmişten gelen bir yükün geride bırakılması mümkün olabilir. Özellikle duygusal açıdan yorucu bir sürecin ardından daha sakin bir döneme geçme isteği güçlenebilir.
BOĞA BURCU KANLI AY TUTULMASINDAN NASIL ETKİLENECEK?
Boğa burçlarında tutulma daha çok sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları üzerinden etkisini gösterebilir. Bazı arkadaşlıkların gerçek yüzü ortaya çıkarken, bazı ilişkilerde mesafe koyma ihtiyacı doğabilir.
Boğalar için bu dönem, "Kim benim hayatımda gerçekten olmalı?" sorusunun öne çıkabileceği bir süreç olarak değerlendiriliyor. Geleceğe ilişkin planlarda da değişiklik yapılabilir. Uzun süredir hayal edilen bir hedef için yeni bir yol belirlemek gündeme gelebilir.
İKİZLER BURCU KANLI AY TUTULMASINDAN NASIL ETKİLENECEK?
İkizler burçları için tutulmanın en önemli başlıklarından biri kariyer ve özel hayat arasındaki denge olabilir. İş hayatında yaşanan gelişmeler, yön değişiklikleri veya sorumluluk artışı aile düzenini de etkileyebilir.
Bazı İkizler yeni bir iş veya görev konusunda karar verirken bazıları mevcut düzeninin kendisine artık yetmediğini fark edebilir. Üstlerle yaşanan iletişim sorunlarının da daha görünür hale gelmesi mümkün. Bu süreçte acele karar vermek yerine seçenekleri değerlendirmek önem kazanabilir.
YENGEÇ BURCU KANLI AY TUTULMASINDAN NASIL ETKİLENECEK?
Yengeç burçları tutulmayla birlikte eğitim, seyahat, uzaklar ve gelecek hedefleri konusunda hareketlenebilir. Uzun zamandır planlanan bir seyahat veya eğitim kararı yeniden gündeme gelebilir.
Hayata bakış açısını değiştirecek bir gelişme de yaşanabilir. Yengeçler daha önce kesin olarak gördükleri bazı düşünceleri sorgulayabilir ve farklı bir yol seçebilir. Özellikle geleceğe ilişkin planlarda yeni bir sayfa açma isteği güçlenebilir.
ASLAN BURCU KANLI AY TUTULMASINDAN NASIL ETKİLENECEK?
Aslan burçlarında tutulmanın etkisi maddi konular, ortak para ve güven başlıklarında hissedilebilir. Borçlar, ödemeler, ortak bütçe veya bir başkasından alınan finansal destek gündeme gelebilir.
Bunun yanında Aslanların duygusal ilişkilerinde güven meselesi de önem kazanabilir. Bir ilişkide karşılıklı beklentilerin açık şekilde konuşulması gerekebilir. Belirsiz kalan bir konu artık netlik kazanabilir.
BAŞAK BURCU KANLI AY TUTULMASINDAN NASIL ETKİLENECEK?
Başak burçları tutulmanın en yoğun etki hissedebileceği burçların başında geliyor. Çünkü tutulma doğrudan Balık-Başak aksında meydana geliyor.
Başaklar için özellikle aşk, evlilik, ortaklık ve ikili ilişkiler gündemin merkezine yerleşebilir. Bir ilişkinin geleceğiyle ilgili önemli bir karar alınabilir. Devam eden ilişkilerde sorunların açıkça konuşulması mümkün olurken, artık yürümeyen birlikteliklerde bir kapanış da gündeme gelebilir.
Bekar Başaklar açısından ise geçmişten gelen bir kişinin yeniden ortaya çıkması veya yeni bir ilişkinin başlaması söz konusu olabilir. Ancak tutulmanın asıl mesajı, kişinin ilişkilerinde ne istediğini daha net görmesi olabilir.
TERAZİ BURCU KANLI AY TUTULMASINDAN NASIL ETKİLENECEK?
Terazi burçları için tutulmanın öne çıkan konusu iş, günlük yaşam ve sağlık rutinleri olabilir. Çalışma düzeninde değişiklik yapmak, yeni bir sorumluluk üstlenmek veya yorucu bir rutini geride bırakmak gündeme gelebilir.
Teraziler bu dönemde hayatlarındaki dengesizlikleri daha fazla fark edebilir. Özellikle başkalarının ihtiyaçlarıyla kendi ihtiyaçları arasında denge kurmak önem kazanabilir.
AKREP BURCU KANLI AY TUTULMASINDAN NASIL ETKİLENECEK?
Akrep burçlarında tutulma aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kişisel mutluluk alanlarını hareketlendirebilir. Uzun süredir ertelenen bir hayalin yeniden gündeme gelmesi mümkün.
Duygusal ilişkiler açısından da dikkat çekici bir dönem olabilir. Akrepler kendilerini gerçekten mutlu eden şeyleri sorgulayabilir. Bazıları bir ilişkiyi daha ciddi bir noktaya taşımak isterken bazıları kendisini mutsuz eden bir döngüyü sonlandırma kararı verebilir.
YAY BURCU KANLI AY TUTULMASINDAN NASIL ETKİLENECEK?
Yay burçları için tutulmanın etkileri özellikle aile, ev ve özel hayat alanında hissedilebilir. Taşınma, ev düzeninde değişiklik, aile içindeki bir konunun çözülmesi veya geçmişten gelen bir meselenin kapanması gündeme gelebilir.
Kariyer hedefleri ile aile hayatı arasında seçim yapmak zorunda kalan Yaylar için de önemli bir dönem olabilir. Uzun süredir devam eden bir belirsizlik, tutulmayla birlikte daha net hale gelebilir.
OĞLAK BURCU KANLI AY TUTULMASINDAN NASIL ETKİLENECEK?
Oğlak burçlarında iletişim, yakın çevre, eğitim ve kısa yolculuklar öne çıkabilir. Uzun süredir konuşulmayan bir konu yeniden açılabilir ve bir kişiyle önemli bir yüzleşme yaşanabilir.
İş veya özel hayatla ilgili önemli bir görüşme de gündeme gelebilir. Oğlaklar bu süreçte düşüncelerini daha açık ifade etmek isteyebilir. Ancak tutulmanın duygusal atmosferi nedeniyle söylenen sözlerin etkisi uzun sürebileceğinden iletişimde daha dikkatli olmak gerekebilir.
KOVA BURCU KANLI AY TUTULMASINDAN NASIL ETKİLENECEK?
Kova burçları için tutulmanın önemli başlıkları arasında para, kazanç ve maddi güvence bulunuyor. Gelir-gider dengesi yeniden gözden geçirilebilir.
Yeni bir kazanç kapısı gündeme gelebileceği gibi, gereksiz harcamaları azaltma kararı da alınabilir. Kova burçlarının kendilerine "Benim için gerçek güvence nedir?" sorusunu sorması mümkün. Maddi konularda uzun vadeli hareket etmek daha doğru olabilir.
BALIK BURCU KANLI AY TUTULMASINDAN NASIL ETKİLENECEK?
Balık burçları için 28 Ağustos tutulması kişisel anlamda en güçlü dönemlerden birini başlatabilir. Tutulmanın Balık burcunda gerçekleşmesi, bu burcun temsilcilerinin kendileriyle ilgili önemli kararlar almasına neden olabilir.
Hayat tarzı, ilişkiler, dış görünüş, gelecek planları ve kişisel hedefler yeniden değerlendirilebilir. Balıklar uzun süredir kendilerini ikinci plana attıkları bir konuda artık sınır koymak isteyebilir.
Özellikle geçmişten gelen bir konunun kapanması, bir ilişkinin geleceğinin belirlenmesi veya yeni bir hayat düzenine geçiş kararı gündeme gelebilir. Tutulmanın Balıklar açısından en önemli mesajı ise geçmişe takılı kalmak yerine yeni bir döneme hazırlanmak olabilir.
*Not: Ay tutulmasının burçlara etkileri astrolojik yorumlara dayanmaktadır ve bilimsel bir öngörü olarak değerlendirilmemelidir.