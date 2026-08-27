Kanlı Ay tutulması için geri sayım: Hayatın bu alanlarında değişim kapıda! 2026 Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi ve burçları nasıl etkileyecek?

KANLI AY TUTULMASIYLA HANGİ KONULAR GÜNDEME GELECEK?

Tutulma döneminde bazı burçlar için ilişkilerde netleşme, aile içinde kararlar, kariyer değişiklikleri, maddi düzenlemeler ve geçmişten gelen meselelerin kapanması gündeme gelebilir.

Özellikle uzun süredir ertelenen kararların artık daha fazla bekletilmek istenmemesi dikkat çekebilir. Bazıları için bir ilişkinin geleceğini belirlemek, bazıları için iş veya yaşam düzenini değiştirmek, bazıları içinse geçmişte kalan bir konuyu tamamen geride bırakmak söz konusu olabilir.

Astrolojik açıdan tutulmanın mesajı, her şeyi aynı şekilde sürdürmek yerine kişinin hayatında gerçekten devam etmesini istediği şeyleri yeniden değerlendirmesi olarak yorumlanıyor.